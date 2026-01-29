Полный рейтинг фильмов, которые сейчас чаще всего смотрят в Украине, уже опубликовала стриминговая платформа Netflix.

Тоже интересно 6 украинских фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть после работы

Какие фильмы чаще всего смотрят в Украине?

"Срыв"

Вторую неделю подряд рейтинг возглавляет криминальный триллер, основанный на реальных событиях. Неизвестные в масках жестоко убивают руководительницу отряда Управления по борьбе с наркотиками в Майами, а ФБР расследует это преступление. Подразделение после трагедии возглавляет лейтенант Дейн Думарс, который получает анонимное указание с адресом тайника наличности наркокартеля. С этого момента напряжение между полицейскими растет, а доверие – исчезает.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поддельщик"

Это один сюжет, основанный на реальной истории. Итальянская криминальная драма, события которой разворачиваются в Риме 1970-х годов. Талантливый начинающий художник начинает рисовать подделки для криминальных группировок в подполье города.

"Подделка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Романтическая комедия, снята по одноименному роману Эмили Генри. Главные герои – друзья Поппи и Алекс, которые являются совершенно разными, но ежегодно летом вместе проводят отпуск. И уже годами осторожно избегают непреодолимого взаимного притяжения во время этих летних путешествий.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма

"Похищение: Элизабет Смарт"

Документальный фильм, от которого стынет кровь в жилах. В ленте узнаете об ужасном похищении 14-летней Элизабет Смарт из ее дома в Юте. Она сама расскажет об этом, а также покажет ранее неопубликованные материалы.

"Похищение: Элизабет Смарт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ножи наголо: Проснись, покойник"

Третья часть серии фильмов о детективе Бенуа Бланка от режиссера Райана Джонсона. Главную роль сыграл Дэниел Крейг и на этот раз ему достается самое загадочное дело всей карьеры".

"Ножи наголо: Проснись, покойник": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы смотрят:

"Поезд к Рождеству";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"Гарольд и магический карандаш";

"Стражи Рождества";

"Родительские сборы".

Какие среди этих фильмов украинские?

Хотя новогодне-рождественские праздники уже позади, но во время выключений света и тепла хочется чего-то уютного, поэтому украинцы продолжают пересматривать фильмы "Поезд к Рождеству" и "Стражи Рождества".

Также уже шестую неделю подряд среди самых популярных является комедия "Родительское собрание". По сюжету, ученик, который плохо учится и пропускает уроки, становится президентом школы, что вызывает возмущение среди родителей других кандидатов. Они устраивают собрание, которое перерастает в комические споры и разоблачения семейных тайн.