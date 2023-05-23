Хотя конец мая близится, не стоит расстраиваться. У нас еще достаточно времени, чтобы насладиться увлекательными фильмами на Netflix, которые вскоре будут извлечены из библиотеки стриминговой платформы.

Итак, в материале 24 Канала рассмотрим девять классных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix уже сейчас и в эти выходные. Подготовьте попкорн и готовьтесь к настоящему кинематографическому празднику!

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10 классных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix к концу мая

"Моя девочка" (1991 год) – волшебная комедия для всей семьи о взрослении. Главные роли сыграли Маколей Калкин, Анна Кламски, Джейми Ли Кертис и Дэн Экройд. Она рассказывает о лете, которое принесло серьезные изменения для 11-летней девочки.

"Быстрый и мертвый" (1995 год) – это американский вестерн, где Ирод, жестокий преступник, правит по городку на Диком Западе и организует турнир лучших стрелков с призом в 123 тысячи долларов. Среди собравшихся со всех уголков есть и одна женщина. Однако Эллен прибыла не ради победы, а чтобы отомстить Ироду за смерть своего отца, шерифа.

"В поисках галактики" (1999 год) – это комедийный фильм, в котором герои стали настоящими народными героями. По сюжету, после закрытия проекта "В поисках галактики", безработные актеры были вынуждены путешествовать по всей Америке, выступая перед своими фанатами за крохи. Вообще бывшие звезды находились в очень сложном положении.

"В поисках галактики": смотрите трейлер

"Смывайся" (2006 год) – анимационная суперкомедия от создателей "Шрека", "Мадагаскара" и "Лесной братвы". Это история богатой крысы, которая несчастливо попадает в унитаз и оказывается изгнанным "на берег" Лондона, где ему приходится привыкать к совершенно другому образу жизни. От цивилизации к канализации – такова его судьба.

"Дом-монстр" (2006 год) – это ужасная история от Роберта Земекиса и Стивена Спилберга, получившая номинацию на Оскар в категории "Лучший анимационный фильм". Трое друзей намерены раскрыть ужасную тайну находящегося рядом пустого дома. Кажется, он имеет определенную силу притягивать к себе людей и жить своей жизнью.

"Бурлеск" (2010 год) – это история Али, которая покинула Айову, мечтая о славной жизни, и приезжает в бурлеск-клуб в Лос-Анджелесе с надеждой покорить сцену своим чудесным голосом. В фильме сыграли Шер, Кристина Агилера, Алан Камминг и другие.

"Начало" (2010 год) – это фильм, где исполнительный директор небольшой компании контролирует команду сотрудников, умеющих погружаться в сны людей, чтобы имплантировать или удалять информацию. Однако их спокойную рутину нарушает заказ, выполнение которого невозможно отклонить – имплантировать "правильные" идеи в мозг успешного бизнесмена, которые понравятся его конкурентам. Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт и другие.

"Начало": смотрите трейлер

"Учредитель" (2016 год) – это история о жизни Рэя Крока, человека, создавшего самую известную сеть ресторанов быстрого питания – McDonald's.

"Жизнь и цель собаки" (2017 год) – этот фильм рассказывает несколько историй об одной собаке. Сначала он был самцом по имени Бэйли, и проживал счастливую жизнь с мальчиком Итаном. Затем он переродился в собаку-самочку по имени Бадди, и так несколько раз. Для каждого своего хозяина он становился самым лучшим другом, делая все возможное для их счастья. Снова родившись, он понимает, что Итан является его хозяином. Этот фильм рассказывает не только о жизни собаки, но и о привязанности к людям, настоящей дружбе и важной роли, которую собаки исполняют в жизни людей.

"Кролик Петрик: Бегство в город" (2021 год) – это история, когда Петя и его кроличья семья покидают сад Томаса и Би и отправляются в город. Однако, когда они оказываются в затруднительном положении, Петрику приходится обратиться за помощью к старым друзьям.

"Кролик Петрик: Бегство в город": смотрите трейлер