А именно: драму "Репортерша", триллер "Наблюдатель" и боевик "Человек из Торонто". Подробнее о них расскажет 24 Канал.

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"Репортерша"

Год: 2016

Жанр: драма

В ролях: Тина Фей, Марго Робби, Билли Боб Торнтон

Репортерша решается на дерзкий шаг в жизни и карьере. Неожиданно для всех она присоединяется к военным в военной зоне на Среднем Востоке. Именно там женщина находит свой журналистский талант и предназначение.

"Репортерша": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Наблюдатель"

Год: 2022

Жанр: триллер

В ролях: Майка Монро, Карл Глусман, Берн Горман

Американка переезжает к мужу в Бухарест. В другой стране она чувствует себя совсем чужой. Когда в городе появляются новости о серийном убийце, девушке начинает казаться, что за ней следят.

"Наблюдатель": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек из Торонто"

Год: 2022

Жанр: боевик

В ролях: Кевин Харт, Вуди Гаррельсон, Кейли Куоко

После случайной путаницы неуклюжий предприниматель начинает сотрудничать с известным наемным убийцей по прозвищу Человек из Торонто. И делает это только для того, чтобы выжить.

"Человек из Торонто": смотрите онлайн трейлер фильма