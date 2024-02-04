А саме: драму "Репортерка", трилер "Спостерігач" та бойовик "Людина з Торонто". Детальніше про них розповість 24 Канал.
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"Репортерка"
Рік: 2016
Жанр: драма
У ролях: Тіна Фей, Марго Роббі, Біллі Боб Торнтон
Репортерка наважується на зухвалий крок у житті та кар'єрі. Несподівано для всіх вона приєднується до військових у воєнній зоні на Середньому Сході. Саме там жінка знаходить свій журналістський хист і призначення.
"Репортерка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Спостерігач"
Рік: 2022
Жанр: трилер
У ролях: Майка Монро, Карл Ґлусман, Берн Ґорман
Американка переїжджає до чоловіка в Бухарест. В іншій країні вона відчуває себе зовсім чужою. Коли у місті з'являються новини про серійного вбивцю, дівчині починає здаватися, що за нею стежать.
"Спостерігач": дивіться онлайн трейлер фільму
"Людина з Торонто"
Рік: 2022
Жанр: бойовик
У ролях: Кевін Гарт, Вуді Гаррельсон, Кейлі Куоко
Після випадкової плутанини незграбний підприємець починає співпрацювати з відомим найманим убивцею на прізвисько Людина з Торонто. І робить це лише задля того, щоб вижити.
"Людина з Торонто": дивіться онлайн трейлер фільму