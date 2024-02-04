3 старых фильма, которые смотрят украинцы на Netflix
Хотя на Netlfix постоянно презентуют новые фильмы и сериалы, зрители возвращаются к лентам многолетней давности, придавая им второе дыхание. В частности, сейчас украинцы активно просматривают фильмы 2022 и 2016 годов.
А именно: драму "Репортерша", триллер "Наблюдатель" и боевик "Человек из Торонто". Подробнее о них расскажет 24 Канал.
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"Репортерша"
Год: 2016
Жанр: драма
В ролях: Тина Фей, Марго Робби, Билли Боб Торнтон
Репортерша решается на дерзкий шаг в жизни и карьере. Неожиданно для всех она присоединяется к военным в военной зоне на Среднем Востоке. Именно там женщина находит свой журналистский талант и предназначение.
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"Наблюдатель"
Год: 2022
Жанр: триллер
В ролях: Майка Монро, Карл Глусман, Берн Горман
Американка переезжает к мужу в Бухарест. В другой стране она чувствует себя совсем чужой. Когда в городе появляются новости о серийном убийце, девушке начинает казаться, что за ней следят.
"Наблюдатель": смотрите онлайн трейлер фильма
"Человек из Торонто"
Год: 2022
Жанр: боевик
В ролях: Кевин Харт, Вуди Гаррельсон, Кейли Куоко
После случайной путаницы неуклюжий предприниматель начинает сотрудничать с известным наемным убийцей по прозвищу Человек из Торонто. И делает это только для того, чтобы выжить.
"Человек из Торонто": смотрите онлайн трейлер фильма