Поэтому в материале Кино 24 мы собрали три самых популярных и новейших кинопроекта. Они полюбились уже многим и, возможно, смогут сделать ваш выходной еще прекраснее.

Какие фильмы посмотреть на Netflix, чтобы отдохнуть?

"Французский любовник"

Один из самых новых и самых популярных комедийных фильмов на стриминговой платформе Netflix – это "Французский любовник". В центре сюжета уставший от прессы актер и официантка. Они оба переживают свои собственные драмы. Но встретившись в неожиданный момент, начинается их история любви. Этим чувствам придется пройти настоящие испытания.

Кстати, молодой украинский актер сыграл в новейшем сериале-триллере от Netflix. Подробности – по ссылке.

"Рут и Боаз"

Эта лента сейчас занимает одно из топовых мест в рейтинге на стриминговой платформе Netflix. Украинцы активно просматривают фильм. Его премьера состоялась 26 сентября 2025 года.

В центре сюжета талантливая певица, которая покидает сцену Атланты и начинает жизнь с чистого листа. Теперь она живет в маленьком городке, где находит любовь и новое дело. Однако прошлое постоянно о себе напоминает.

"Не тот Париж"

Еще одна комедийная мелодрама, которая может стать идеальным выбором для вечера воскресенья, это лента "Не тот Париж". Премьера состоялась 12 сентября 2025 года.

В центре сюжета Дон, которая думает, что будет участвовать в шоу знакомств во французском Париже, но девушку привозят в одноименный город в Техасе. Казалось бы, все пошло не по плану, поэтому она четко намерена оставить шоу, но неожиданно для себя влюбляется в участника. Это переворачивает ее мир с ног на голову.