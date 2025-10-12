Тож у матеріалі Кіно 24 ми зібрали три найпопулярніші та найновіші кінопроєкти. Вони полюбилися вже багатьом і, можливо, зможуть зробити ваш вихідний ще прекраснішим.

Які фільми подивитись на Netflix, щоб відпочити?

"Французький коханець"

Один із найновіших і найпопулярніших комедійних фільмів на стримінговій платформі Netflix – це "Французький коханець". У центрі сюжету втомлений пресою актор та офіціантка. Вони обоє переживають свої власні драми. Але зустрівшись у несподіваний момент, розпочинається їхня історія кохання. Цим почуттям доведеться пройти справжні випробування.

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рут і Боаз"

Ця стрічка зараз посідає одне із топових місць у рейтингу на стримінговій платформі Netflix. Українці активно переглядають фільм. Його прем'єра відбулася 26 вересня 2025 року.

"Рут і Боаз": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету талановита співачка, яка залишає сцену Атланти та розпочинає життя з чистого аркуша. Тепер вона живе в маленькому містечку, де знаходить кохання і нову справу. Однак минуле постійно про себе нагадує.

"Не той Париж"

Ще одна комедійна мелодрама, яка може стати ідеальним вибором для вечора неділі, це стрічка "Не той Париж". Прем'єра відбулася 12 вересня 2025 року.

"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету Дон, яка думає, що братиме участь у шоу знайомств у французькому Парижі, але дівчину привозять в однойменне місто в Техасі. Здавалося б, все пішло не за планом, тож вона чітко намірена залишити шоу, але несподівано для себе закохується в учасника. Це перевертає її світ з ніг на голову.