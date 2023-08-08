Последний шанс: 15 фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца августа

Конец августа еще не скоро, так что не стоит расстраиваться. У нас еще достаточно времени, чтобы насладиться увлекательными фильмами на Netflix, которые вскоре будут извлечены из библиотеки стриминговой платформы.

Мы собрали 15 фильмов, которые следует просмотреть до конца августа, пока они еще доступны на Netflix. Среди них научная фантастика "Терминатор 2: Судный день", "Крутые девушки" и "Американская афера". Не упустите последний шанс!

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15 классных фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца августа

"Тайное окно"

Год: 2004

Жанр: триллер, детектив

Писатель Морт Дэйни переживает кризис во всех областях жизни. Он вынужден расстаться с женой, из-за чего полностью исчезает его творческое вдохновение. Впрочем, однажды он встречается с мужем, обвиняющим писателя в краже повествования. И начинается самое интересное!

"Тайное окно": смотрите трейлер

"Терминатор 2: Судный день"

Год: 1991

Жанр: экшн, научная фантастика

С того момента, когда Т-800, терминатор, был отправлен в прошлое с целью убить Сару Коннор, прошло более десяти лет. За это время родился сын Джон, и теперь это обычный мальчик, у которого большое будущее – он предназначен вести людей к победе над киборгами в будущем конфликте. Это событие станет известным как Судный день.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер

"Солт"

Год: 2010

Жанр: экшн, мистерия

Эвелин Солт, преданная сотрудница ЦРУ, оказывается в сложной ситуации. Чудом избежав заключения, Солт сталкивается с безосновательными обвинениями от своего собственного агентства в тайном сотрудничестве с российской разведкой. Преисполненная решимости, Солт вынуждена начать поиски, чтобы восстановить свое доброе имя.

"Солт": смотрите трейлер

"Стражи легенд"

Год: 2012

Жанр: детский, приключения

Веселый мультфильм, который переносит нас в сказочный мир. В нем представлены самые известные детские герои – Сходняк, Зубная Фея, Пасхальный Кролик и Песочный человек, которые изо всех сил пытаются оградить мечты детей от злого антагониста.

"Стражи легенд": смотрите трейлер

"Паранормальное явление"

Год: 2007

Жанр: ужасы, триллер

Молодые супруги живут в доме, в котором, по их мнению, действует какая-то темная сила. С целью зафиксировать паранормальное явление, они размещают видеокамеру в доме. Интересно, что это существо появляется только ночью, когда они видят глубокие сны.

"Паранормальное явление": смотрите трейлер

"Питер Пэн"

Год: 2003

Жанр: приключения, фантастика

В волшебной стране Неверленд живет странный мальчик, умеющий летать и отказывающийся взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрый Питер Пен! Однажды, стремясь найти свою собственную тень, Питер в нашем Лондоне знакомится с маленькой Венди и ее братьями Майклом и Джоном. Конечно, он берет своих ночных товарищей с собой в Неверленд, где они увлекаются невероятными похождениями!

"Питер Пэн": смотрите трейлер

"Супер Майк XXL"

Год: 2015

Жанр: комедия

После событий, произошедших в первой части, прошло три года. Майк отказался от профессии стриптизера-эталона, но прошлое не отпускало его, и ему предлагают интересную возможность. Клуб "Короли Тампы" переживает нелегкие времена, и танцоры решили организовать величественное шоу, чтобы прощаться, однако сделать это с должной элегантностью, яркостью и красотой. Главный герой, исполнитель роли Ченнинга Татума, не может оставить своих друзей и присоединяется к ним в путешествии в Мертл-Бич.

"Супер Майк XXL": смотрите трейлер

"Крутые девушки"

Год: 2004

Жанр: комедия, подростковый фильм

Кейди Гирон, дочь зоологов, долгий период провела в Африке. С недавних пор она вернулась в США и обязана посещать школу, где есть определенные правила. Практически сразу Кейди привлекает внимание учащихся.

"Крутые девушки": смотрите трейлер

"Джимми Нейтрон: Гениальный мальчик"

Год: 2001

Жанр: комедия

Джеймс Айзек Нейтрон, выдающийся изобретатель, воплотил свои творческие замыслы в жизнь, создав удивительную работу-собака, невидимых хомяков и ряд других интересных изобретений. Находясь в своем секретном лабораторном помещении, Джимми проводит эксперименты со своими ближайшими друзьями и разрабатывает различные устройства, делающие жизнь в этом мире гораздо проще... вплоть до первого короткого замыкания.

"Джимми Нейтрон: Гениальный мальчик": смотрите трейлер

"Морпехи"

Год: 2005

Жанр: военный, драма

В 1990 году американские войска совершили высадку в Кувейте, начав таким образом первую иракскую операцию. Для молодых пехотинцев эта кампания продолжалась многие месяцы и завершилась четырьмя днями активных боевых действий, во время которых не прозвучит ни один выстрел. Главный персонаж – молодой парень, считавший, что вступление в морскую пехоту спасет его от "обычной" жизни.

"Морпехи": смотрите трейлер

"Если бы Билл-стрит могла заговорить"

Год: 2018

Жанр: романтика, драма

19-летняя Тиш обручена с 22-летним скульптором Фонни. Пара готовится к свадьбе и ждет ребенка. Но неожиданно по пути их счастья появляется черная тень. Фонни сталкивается с ужасающим обвинением в изнасиловании юной пуэрториканки Виктории. Его жизнь испытывает разрушительный удар из-за обмана расистского полисмена.

"Если бы Билл-стрит могла заговорить": смотрите трейлер

"Легковесная Я"

Год: 2010

Жанр: комедия, романтика

Несправедливые сплетни приводят к тому, что скромная старшеклассница чувствует себя отвергнутой в школе. Однако, она не кажется перед этими трудностями.

"Легкомысленная Я": смотрите трейлер

"Война Чарли Уилсона"

Год: 2007

Жанр: драма, драма

История из реальной жизни поистине поражающая неординарного конгрессмена из Техаса. Пристрастие к алкоголю и женской красоте чуть не привело главного героя к концу его политической карьеры. Несмотря на это, он постоянно работает и возглавляет успешную операцию в истории Центральной Разведывательной Агентства.

"Война Чарли Уилсона": смотрите трейлер

"Американская афера"

Год: 2013

Жанр: криминал, драма

Фильм рассказывает о реальной операции, которую федералы проводили в период с 1970-х по 1980-е годы. Сосланным казачком стал склонный к мошенничеству попавшийся на крючок агента ФБР бизнесмен Ирвинг Розенфельд по имени Ричи ДиМазо.

"Американская афера": смотрите трейлер

"История рыцаря"

Год: 2001

Жанр: приключения, экшн

Средневековья. Один пожилой рыцарь, известный своей сноровкой, несчастно погибает во время турнира. Его трое верных оруженосцев, оказавшись без средств к существованию, решительно преодолевают трудности и изобретают необычный план: один из них надевает в рыцарское оружие своего покойного хозяина. Таким образом, они выиграют турнир и овладевают новым способом заработка.

"История рыцаря": смотрите фрагмент из фильма