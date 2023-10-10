5 классных фильмов Netflix, которые обязательно нужно посмотреть до конца октября

В ноябре многие увлекательные фильмы покинут стриминговую платформу Netflix. Чтобы вы могли насладиться лучшими проектами, прежде чем они исчезнут, мы подготовили для вас подборку.

Актуальный список фильмов, которые будут доступны на Netflix до ноября 2023 года, приведен ниже. Выбирайте то, что вас заинтересовало больше всего и наслаждайтесь просмотром.

К слову 5 английских фильмов о спорте, которые не оставят вас равнодушными

"Двойной форсаж" / 2 Fast 2 Furious

Рейтинг IMDb: 5,9

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 2003

Жанр: триллер, криминал, боевик

Страны: США, Германия

Режиссер: Джон Синглтон

Актеры: Пол Уокер, Тайриз Гибсон, Ева Мендес, Коул Гаузер и другие.

О'Коннер – бывший полисмен, потерявший работу из-за неудачного дела с Торетто. Он переехал в другой город и зарабатывает на жизнь, участвуя в уличной гонке. Однажды после гонки его задерживает полиция. Бывший начальник Брайана предлагает ему соглашение: чтобы избежать тюрьмы, О'Коннер должен проникнуть в банду опасного наркоторговца и помочь полиции задержать его с поличным. На этом пути к нему присоединяется его старый друг Роман Пирс.

"Двойной форсаж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бэтмен: Начало" / Batman Begins

Рейтинг IMDb: 8,2

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 2005

Жанр: боевик, приключения

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Кристофер Нолан

Актеры: Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Кэти Голмс, Лиам Нисон и другие.

История известнейшего супергероя во всем мире известна всем и каждому. Миллионер, нуждающийся в правосудии, время от времени откладывает деньги, вечеринки и развлечения, чтобы переодеться в супергеройский костюм и обеспечить закон и порядок на улицах своего родного Готема. За маской летучей мыши скрывается неизвестное лицо, и никто не может узнать его, но каждый вор мечтает встретиться с ним лично и отстаивать свои интересы против самозванного защитника.

Кино учит нас верить в невозможное.помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.

Современный Готем 21 века предлагает невероятно реалистичный и мрачный образ, и в новом Бэтмене наконец-то чувствуется глубокая человеческая психология. Однако эта эмоциональная глубина не мешает новому современному Бэтмену совершать невероятные бои и лететь на своем Бэтмобиле с невероятной быстротой по-прежнему.

"Бэтмен: Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прерванная жизнь" / Girl, Interrupted

Рейтинг IMDb: 7,3

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 1999

Жанр: драма, биографический

Страны: США, Германия

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Актеры: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, Бриттани Мерфи, Элазибет Мосс, Джаред Лето и другие.

События фильма проходят в Америке в 1960-х годах. После получения диагноза "граничного расстройства личности", Сюзанне попадает в закрытое психиатрическое учреждение. Чтобы выбраться из этого состояния внутреннего хаоса, девушке придется преодолеть свои демоны.

"Прерванная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Падение черного ястреба" / Black Hawk Down

Рейтинг IMDb: 7,7

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 2001

Жанр: драма, исторический, военный

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Джош Гартнетт, Юэн Макгрегор, Эрик Бана, Уильям Фихтнер и другие.

Фильм "Черный ястреб" – это военная драма, которая базируется на реальных событиях и рассказывает историю провальной спецоперации элитных рейнджеров.

Действие разворачивается в 1993 году во время гражданской войны в Сомали. Голод и непрерывные конфликты между властными группировками привели к трагической гибели тысяч сомалийцев и усложнили доставку гуманитарной помощи. ООН и американцы обвиняют в этом командира Айдида, поддерживаемого местным населением.

С целью прекращения деятельности самозванного генерала, в полуразрушенный Могадишо отправляется американская тактическая группа, состоящая из батальона рейнджеров, элитной единицы "Дельта" и вертолетов "Черный ястреб". По стратегическому плану этот отряд должен был легко нейтрализовать сомалийские правоохранительные силы и захватить Айдида. Однако операция неожиданно завершается неудачно: местные боевики, увидевшие вражеских спецназовцев, открывают прицельный огонь. Захват командира быстро превращается в кровавую бойню, во время которой храбрые рейнджеры несут значительные потери.

"Падение черного ястреба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дядюшка Бак" / Uncle Buck

Рейтинг IMDb: 7,1

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 1989

Жанр: комедия

Страна: США

Режиссер: Джон Гьюз

Актеры: Джон Кенди, Джин Луиза Келли, Габи Гоффманн, Маколей Калкин и другие.

Рассел – холостяк и не представляет себя в роли отца или мужа. Однако жизнь его в корне меняется после того, как родственники просит ее присмотреть за своими племянниками. Бак радостно отозвался на это предложение – в конце концов, неделя с детьми не кажется такой уж сложной задачей. Отношения дяди с племянниками (двумя девочками и мальчиком) поначалу не складываются очень гладко, но со временем они наполняются взаимной любовью. Бак раскрывает в себе совершенно неожиданные черты характера, изменяющие его жизнь раз и навсегда.

"Дядюшка Бак": смотрите онлайн трейлер фильма