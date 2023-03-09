Иллюстратор Олли Гиббс показал фильмов-номинантов на Оскар в виде статуэток: удивительные фото

С 2014 года иллюстратор Олли Гиббс работает над личным проектом по иллюстрированию всех номинантов на премию Оскар в номинации "Лучший фильм". Что у него получилось в этом году – смотрите ниже.
В галерее представлены все 10 номинантов в виде золотых статуэток в костюмах и элементах из фильма. Получилось очень ярко и оригинально!
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Иллюстрации Олли Гиббса с фильмами-номинантами на Оскар-2023
"Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick
"Топ Ган: Мэверик" / Олли Гиббс
"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
"На Западном фронте без перемен" / Олли Гиббс
"Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water
"Аватар: Путь воды" / Олли Гиббс
"Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin
"Банши Инеерина" / Олли Гиббс
"Элвис" / Elvis
"Элвис" / Олли Гиббс
"Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once
"Всё везде и сразу" / Олли Гиббс
"Фабельманы" / The Fabelmans
"Фабельманы" / Олли Гиббс
"Тар" / Tár
"Тар" / Олли Гиббс
"Треугольник печали" / Triangle of Sadness
"Треугольник печали" / Олли Гиббс
"Женщины разговаривают" / Women Talking
"Женщины разговаривают" / Олли Гиббс