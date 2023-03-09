Иллюстратор Олли Гиббс показал фильмов-номинантов на Оскар в виде статуэток: удивительные фото

9 марта 2023, 18:17
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Олли Гиббс

С 2014 года иллюстратор Олли Гиббс работает над личным проектом по иллюстрированию всех номинантов на премию Оскар в номинации "Лучший фильм". Что у него получилось в этом году – смотрите ниже.

В галерее представлены все 10 номинантов в виде золотых статуэток в костюмах и элементах из фильма. Получилось очень ярко и оригинально!

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Иллюстрации Олли Гиббса с фильмами-номинантами на Оскар-2023

"Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick

 "Топ Ган: Мэверик" / Олли Гиббс

"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front

"На Западном фронте без перемен" / Олли Гиббс

"Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water

"Аватар: Путь воды" / Олли Гиббс

"Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin

"Банши Инеерина" / Олли Гиббс

"Элвис" / Elvis

"Элвис" / Олли Гиббс

"Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once

"Всё везде и сразу" / Олли Гиббс

"Фабельманы" / The Fabelmans

"Фабельманы" / Олли Гиббс

"Тар" / Tár

"Тар" / Олли Гиббс

"Треугольник печали" / Triangle of Sadness

"Треугольник печали" / Олли Гиббс

"Женщины разговаривают" / Women Talking

"Женщины разговаривают" / Олли Гиббс

Автор: Наталія Гулій