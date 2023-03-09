У галереї представлені усі 10 номінантів у вигляді золотих статуеток в костюмах та елементами з фільму. Вийшло дуже яскраво та оригінально!

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Ілюстрації Оллі Гіббса з фільмами-номінантами на Оскар-2023

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

Ілюстрація "Топ Ґан: Меверіка" / Оллі Гіббс

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"На Західному фронті без змін" / Оллі Гіббс

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water

"Аватар: Шлях води" / Оллі Гіббс

"Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin

"Банші Інішерина" / Оллі Гіббс

"Елвіс" / Elvis

"Елвіс" / Оллі Гіббс

"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once

"Все завжди і водночас" / Оллі Гіббс

"Фабельмани" / The Fabelmans

"Фабельмани" / Оллі Гіббс

"Тар" / Tár

"Тар" / Оллі Гіббс

"Трикутник смутку" / Triangle of Sadness

"Трикутник смутку" / Оллі Гіббс

"Жінки розмовляють" / Women Talking

"Жінки розмовляють" / Оллі Гіббс