Их нужно посмотреть каждому: 4 фильма о борьбе женщин за свои права

Первыми, кто начал бороться за женские права, были суфражистки. В XIX-XX они выходили на улицы городов Великобритании и Соединенных Штатов Америки, чтобы иметь право голосовать на выборах и побороть дискриминацию. Именно благодаря им, женщины сейчас имеют много возможностей, в частности работать и зарабатывать деньги.

Движение активисток вдохновило многих режиссеров, поэтому на экранах начали появляться фильмы о борьбе женщин за свои права. Сегодня редакция Кино 24 расскажет о нескольких лентах, которые стоят вашего просмотра.

Тоже интересно Сияет в каждой роли: фильмы с талантливой Джулией Робертс

"Суфражистка"

В конце XIX в начале XX веке в Великобритании зародился суфражизм – движение, когда женщины начали устраивать мирные акции протеста, чтобы у них было право выбора. Однако со временем общество совсем перестало интересоваться тем, что происходит. Так, появились более радикально настроенные активистки, которые образовали "Общественно-политический союз женщин". К организации присоединяется главная героиня ленты Моуд Уоттс. Женщины устраивали различные забастовки, из-за которых потом попадали в тюрьму, голодали и ходили на выступления политиков, чтобы обратить внимание на то, что они также имеют права.

"Суфражистка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Улыбка Моны Лизы"

Главную роль исполняет непревзойденная Джулия Робертс. Ее героиня Кэтрин Ватсон идет работать в известную школу, чтобы преподавать историю искусства. Однако своим студенткам на занятиях рассказывает и о том, какими были женщины в 1953 году. Она отмечает, чтобы они не боялись бороться за собственный успех, учиться и работать, чтобы иметь хорошее будущее. Кэтрин стремится, чтобы стереотип о том, что женщина – это только мама и домохозяйка, исчез. В фильме также поднимаются и другие важные проблемы: аборт, ранняя беременность, контрацепция и отношение общества к лесбиянкам.

"Улыбка Моны Лизы": смотрите онлайн трейлер фильма

"С меня хватит"

Женщина, по имени Слим, работает официанткой. Как-то на работе она встречает Митча – привлекательного мужчину, который является бизнесменом. Впоследствии они влюбляются друг в друга и женятся. Вскоре в семье рождается дочь, однако семейная жизнь рушится из-за физического насилия. Чтобы спасти себя и ребенка, Слим убегает от мужа. Проблемы женщины не заканчивается, ведь Митч не дает ей покоя. Героиня фильма постоянно меняет имена и города, но все равно попадает на глаза бывшему возлюбленному. Слим понимает, что больше так продолжаться не может, поэтому решает научиться защищать себя.

"С меня хватит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Опасный элемент"

Этот фильм – о невероятной Марии Кюри – одной из самых известных феминисток и первой женщине, которая получила Нобелевскую премию. До того, как стать известной ученой, ей было нелегко. Как-то Мария познакомилась с Пьером Кюри, за которого вскоре вышла замуж. Они вместе начинают работать в лаборатории. Из ленты зрители узнают о семейной жизни нобелевского лауреата и ее научной работе. Путь Марии Скадовской, а затем Кюри, к успеху не был легким.

"Опасный элемент": смотрите онлайн трейлер фильма

Рекомендуем посмотреть все фильмы, которые мы собрали в подборке. Ведь вы узнаете истории невероятных женщин, которые боролись за свои права и свободы в обществе.