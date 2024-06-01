Рух активісток надихнув багатьох режисерів, тому на екранах почали з'являтися фільми про боротьбу жінок за свої права. Сьогодні редакція Кіно 24 розповість про декілька стрічок, які варті вашого перегляду.

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"Суфражистка"

Наприкінці XIX на початку XX столітті у Великобританії зародився суфражизм – рух, коли жінки почали влаштовувати мирні акції протесту, аби у них було право вибору. Однак згодом суспільство зовсім перестало цікавитися тим, що відбувається. Так, з'явилися більш радикально налаштовані активістки, які утворили "Суспільно-політичний союз жінок". До організації приєднується головна героїня стрічки Моуд Воттс. Жінки влаштовували різні страйки, через які потім потрапляли у в'язницю, голодували та ходили на виступи політиків, аби звернути увагу на те, що вони також мають права.

"Суфражистка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Усмішка Мони Лізи"

Головну роль виконує неперевершена Джулія Робертс. Її героїня Кетрін Ватсон йде працювати у відому школу, аби викладати історію мистецтва. Однак своїм студенткам на заняттях розповідає й про те, якими були жінки у 1953 році. Вона наголошує, щоб вони не боялися боротися за власний успіх, вчитися та працювати, щоб мати хороше майбутнє. Кетрін прагне, аби стереотип про те, що жінка – це лише мама та домогосподарка, зникнув. У фільмі також порушуються й інші важливі проблеми: аборт, рання вагітність, контрацепція та ставлення суспільства до лесбіянок.

"Усмішка Мони Лізи": дивіться онлайн трейлер фільму

"З мене досить"

Жінка, на ім'я Cлім, працює офіціанткою. Якось на роботі вона зустрічає Мітча – привабливого чоловіка, який є бізнесменом. Згодом вони закохуються одне в одного та одружуються. Незабаром у родині народжується донечка, однак сімейне життя рушиться через фізичне насильство. Аби врятувати себе і дитину, Слім тікає від чоловіка. Проблеми жінки не закінчуються, адже Мітч не дає їй спокою. Героїня фільму постійно змінює імена та міста, але все одно потрапляє на очі колишньому коханому. Слім розуміє, що більше так продовжуватися не може, тому вирішує навчитися захищати себе.

"З мене досить": дивіться онлайн трейлер фільму

"Небезпечний елемент"

Цей фільм – про неймовірну Марію Кюрі – одну з найвідоміших феміністок та першу жінку, яка отримала Нобелівську премію. До того, як стати відомою науковицею, їй було нелегко. Якось Марія познайомилася з П'єром Кюрі, за якого невдовзі вийшла заміж. Вони разом починаються працювати у лабораторії. Зі стрічки глядачі дізнають про сімейне життя нобелівської лауреатки та її наукову роботу. Шлях Марії Скадовської, а потім Кюрі, до успіху не був легкий.

"Небезпечний елемент": дивіться онлайн трейлер фільму

Рекомендуємо переглянути усі фільми, які ми зібрали у добірці. Адже ви дізнаєтеся історії неймовірних жінок, які виборювали свої права та свободи у суспільстві.