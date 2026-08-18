Современный кинематограф создал немало фильмов об истории известных брендов и компаний, что перевернуло представления зрителей о работе этих отраслей, пишет 24 Канал.
"Дом Гуччи", 2021
Рейтинг IMDb: 6,6
Сценарий фильма основан на книге Сары Хей Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В центре истории – бурная итальянская семья, владеющая известным брендом. Однако изменчивый характер Маурицио Гуччи привел к тому, что его жена нанимает киллера, который должен убить мужа.
"Дом Гуччи": смотрите онлайн трейлер фильма
"Феррари", 2023
Рейтинг IMDb: 6,4
Фильм рассказывает о самом сложном периоде в жизни основателя легендарной автокомпании Энцо Феррари. У мужчины умирает сын, а брак с Лаурой рушится. Но у бизнесмена есть вторая семья, где у него растет еще один сын.
Его компания находится на грани банкротства, поэтому он ставит все на карту, чтобы именно его машина победила в гонке.
"Феррари": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ламборгини: Человек-легенда", 2022
Рейтинг IMDb: 5,5
Фильм рассказывает о жизни и пути Ферруччо Ламборгини, который был сыном фермера, но сумел стать основателем бренда элитных спортивных автомобилей, которые начали конкурировать с бизнесом Энцо Феррари.
"Ламборгини: Человек-легенда": смотрите онлайн трейлер фильма
"Основатель", 2016
Рейтинг IMDb: 7,2
Рэй Крок – это человек, который раскрутил бизнес братьев Макдональдов и отнял у них все. Почти всю свою жизнь этот человек был неудачником. Однажды ему очень повезло, когда братья заказали у него 6 миксеров. Когда он приехал в их заведение, то увидел, что мужчины создали уникальную систему – приготовление еды за 30 секунд.
"Основатель": смотрите онлайн трейлер фильма
Также обратите внимание и на другие фильмы этой категории:
- "Коко до Шанель";
- "Социальная сеть";
- "Стив Джобс";
- "Блэкберри";
- "Пираты Кремниевой долины";
- "Аутсайдеры".
Вас может заинтересовать! Disney и Pixar объявили даты выхода самых ожидаемых премьер.