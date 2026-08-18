Сучасний кінематограф створив чимало стрічок про історії відомих брендів і компаній, що перевернуло уявлення глядачів про роботу цих індустрій, пише 24 Канал.

"Дім Ґуччі", 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Сценарій фільму ґрунтується на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі": Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". У центрі історії запальна італійська родина, яка є власником відомого бренду. Однак хіть Мауріціо Ґуччі привела до того, що його дружина наймає кілера, який має вбити чоловіка.

"Дім Ґуччі": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Феррарі", 2023

Рейтинг IMDb: 6,4

Фільм розповідає про найскладніший період у житті засновника легендарної автокомпанії Енцо Феррарі. У чоловіка помирає син, а шлюб із Лаурою руйнується. Та бізнесмен має другу сім'ю, де у нього росте ще один син.

Його компанія перебуває на межі банкрутства, тому він ставить усе, щоб саме його машина перемогла у гонці.

"Феррарі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ламборґіні: Людина-легенда", 2022

Рейтинг IMDb: 5,5

Стрічка розповідає про життя і шлях Ферруччо Лабморґіні, який був сином фермера, але зумів стати засновником бренду елітних спортивних автомобілів, які почали конкурувати з бізнесом Енцо Феррарі.

"Ламборґіні: Людина-легенда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Засновник", 2016

Рейтинг IMDb: 7,2

Рей Крок – це людина, яка розкрутила бізнес братів Макдоналдів, і відібрала у них усе. Майже все своє життя чоловік був невдахою. Одного разу йому дуже пощастило, коли брати замовили у нього 6 міксерів. Коли він приїхав до їхнього закладу, то побачив, що чоловіки створили унікальну систему – приготування їжі за 30 секунд.

"Засновник": дивіться онлайн трейлер фільму

Також зверніть увагу й на інші фільми цієї категорії:

"Коко до Шанель";

"Соціальна мережа";

"Стів Джобс";

"БлекБеррі";

"Пірати Кремнієвої долини";

"Аутсайдери".

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