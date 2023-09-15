Для самых преданных поклонников: 5 лучших футбольных фильмов

Футбол всегда вызывает невероятные эмоции и увлечение миллионов людей во всем мире. От легендарных матчей и спортивных достижений до личных историй побед и поражений этот вид спорта поражает, вдохновляет и дисциплинирует.

Кроме того, футбол – это источник вдохновения для режиссеров, стремящихся рассказать истории о достижениях и победах. Именно такие фильмы вы найдете в новой подборке 24 Канала.

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Вслух прокричите лозунг вашей любимой команды и готовьтесь к невероятному футбольному опыту на большом экране!

"В поисках Эрика" / Looking for Eric

Год: 2009

Жанр: комедия, драма, фэнтези, спорт

Режиссер: Кен Лоуч

Рейтинг IMDb: 7,1

В ролях: Стив Эветс, Эрик Кантона, Стефани Бишоп, Герард Кернс и другие

Фильм рассказывает историю жизни почтальона футбольного клуба Манчестер Юнайтед, по имени Эрик. Он погружен в ежедневную рутинную работу и пытается решать проблемы собственной "разбитой" семьи. Однако все меняется, когда Эрик начинает видеть вещие сны, в которых появляется его любимый футболист Эрик Кантон. Эти неожиданные встречи во сне оказывают большое влияние на него и побуждают к поиску нового смысла в жизни.

"В поисках Эрика": смотрите трейлер фильма онлайн

"Юнайтед" / United

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Год: 2011

Жанр: драма, спорт, реальная история

Режиссер: Джеймс Стронг

Рейтинг IMDb: 7,3

В ролях: Дэвид Теннант, Дюгрей Скотт, Джек О'Коннелл, Дин Эндрюс и другие

Главная идея фильма заключается во взаимоотношениях между помощником тренера Джимми Мерфи и молодым игроком Бобби Чарлтоном. События разворачиваются осенью 1956 года, когда Мерфи дает Чарлтону первый шанс сыграть в основной команде Манчестер Юнайтед. На тот момент ее называли "Малышами Басби" из-за того, что в основном составе играли только воспитанники его футбольной школы. Среди других футболистов, представленных в фильме – Марк Джонс, Данкан Эдвардс, Эдди Колман, Гарри Грегг и другие.

"Юнайтед" : смотрите трейлер фильма онлайн

"Хулиганы Зеленой улицы" / Green Street Hooligans

Год: 2004

Жанр: драма, спорт, криминал, военный

Режиссер: Лекси Александр

Рейтинг IMDb: 7,4

В ролях: Элайджа Вуд, Чарли Анне, Клер Форлани, Марк Уоррен и другие

В криминальной драме главного персонажа, по имени Мэтт несправедливо выгоняют из университета за преступление, которого он даже не совершал. В момент, когда все вокруг разрушается, Мэтт чувствует отчаяние и не знает, что делать дальше. В поисках ответа он решает отправиться в Лондон, где живет его сестра. Там он знакомится с ее окружением, среди которых встречаются верные поклонники футбольной команды West Ham United и члены фанатской группы "Ультрас".

Во время одного из футбольных матчей происходит неприятный инцидент – потасовка с фанатами команды-соперника. Главный герой впервые в жизни наносит удар! Это событие открывает перед ним дверь в жестокий и насыщенный мир фанатов, готовых на все ради своих амбиций.

"Хулиганы Зеленой улицы": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Футбольная лихорадка" / Fever Pitch

Год: 1997

Жанр: драма, спорт, мелодрама

Режиссер: Дэвид Эванс

Рейтинг IMDb: 6,7

В ролях: Колин Фёрт, Колин Фёрт, Рут Джеммел, Марк Стронг, Нил Пирсон и другие.

Пол с детства был верным поклонником лондонского "Арсенала" и не видел ничего неправильного в своей страсти к клубу. Однако когда в жизни главного героя появляется любимая женщина, ему становится все сложнее сочетать романтические отношения и футбол. Пока любимая команда Пола борется за долгожданный трофей, он борется за сердце Сары, которая не уверена, готова ли провести остальную жизнь с излишне преданным фанатом.

"Футбольная лихорадка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Проклятый Юнайтед" / The Damned United

Год: 2009

Жанр: драма, спорт, биография

Режиссер: Том Гупер

Рейтинг IMDb: 7,5

В ролях: Майкл Шин, Колм Мини, Тимоти Сполл, Генри Гудмэн и другие.

Брайана Клафа, тренера, выведшего среднюю английскую команду в Премьер-лигу и в следующем году получившего весомые трофеи в британском и европейском футболе, приглашают возглавить знаменитый клуб "Лидс Юнайтед". Однако психология взаимоотношений – сложная штука. Брайан пробыл в команде всего 44 дня, работая со знаменитостями, и за это время "Лидс Юнайтед" не одержал ни одной победы. Что же произошло? Может быть, тренер исчерпал свой потенциал в современном футболе? А вот и нет, после этого длительного периода неуспехов, Клаф берет на себя новый вызов и снова добивается побед.

"Проклятый Юнайтед": смотрите трейлер фильма онлайн

"Потрясающий футбол" / Siu Lam juk kau

Год: 2001

Жанр: боевик, комедия, фэнтези, спорт

Режиссер: Стивен Чоу

Рейтинг IMDb: 7,3

В ролях: Стивен Чоу, Нг Энджи, Вэй Чжао, Йин Тсе и другие

Шесть братьев под руководством высококвалифицированного футбольного тренера формируют непобедимую команду. Они объединяют удивительный опыт мастеров кунг-фу с современной тактикой игры в футбол и делают заявку на участие в важных соревнованиях с главным призом в миллион долларов.

"Потрясающий футбол": смотрите трейлер фильма онлайн

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Возвращение Лиги Чемпионов

19 сентября возвращается Лига чемпионов, поэтому лучший футбольный турнир Европы снова привлечет внимание преданных поклонников по всему миру. На поле сойдутся сильнейшие клубы континента, а у нас будет возможность поддержать единственного украинского представителя – ФК "Шахтер" и пожелать ему победы.

Знали ли вы, что:

Первая Лига чемпионов была проведена в 1955/1956 годах. Тогда она называлась Кубком клубов чемпионов Европы, а современное название получила только в 1992 году;

Лионель Месси – рекордсмен по количеству забитых голов в истории Лиги чемпионов. Кроме того, он первый, кто забил сразу 5 мячей в ворота соперников за один матч;

Самый разгромный счет в истории Лиги чемпионов был в 1967 году. Тогда команда "Динамо Бухарест" победила "Энтерпрайз Ирвинг" с колоссальным отрывом – 11:0.

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