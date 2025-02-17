Культовая франшиза о мальчике, который выжил: краткое описание всех фильмов о Гарри Поттере

Франшиза о мальчике-волшебнике Гарри Поттере остается интересной и популярной до сих пор. Фильмы, оживившие волшебный мир Дж. К. Роулинг, стали иконами жанра фэнтези в нулевых годах.

Безумные приключения, разбитое сердце и даже потери – через все это приходится пройти Гарри Поттеру и его друзьям. 24 Канал коротко расскажет о сюжетах фильмов о мальчике, который выжил и противостоял Лорду Волдеморту.

К слову 3 лучшие фильмы, сняты на основе реальных интернет-историй

"Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Мальчик-сирота Гарри неожиданно узнает, что он – волшебник, а его родителей убил темный колдун Лорд Волдеморт. Гарри поступает в школу волшебства – Хогвартса, где находит друзей и сталкивается с первыми следами Темного Лорда, который стремится вернуться с помощью философского камня.

"Гарри Поттер и философский камень": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и тайная комната" (2002)

Гарри уже второй год в Хогвартсе – и вдруг в школе начинают происходить загадочные нападения. Оказывается, что кто-то открыл Тайную комнату, где живет опасное чудовище, от которого убегают даже пауки, – Василиск.

"Гарри Поттер и тайная комната": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004)

Гарри узнает о таинственном беглеце из Азкабана Сириуса Блэка, которого считают убийцей и предателем его родителей. Пока за Хогвартсом следят дементоры, Гарри учится противостоять страхам и узнает больше о смерти своих родителей.

"Гарри Поттер и узник Азкабана": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и Кубок огня" (2005)

Гарри неожиданно и против своей воли становится участником Турнира трех волшебников. Его опасные испытания заканчивается встречей с возрожденным Лордом Волдемортом.

"Гарри Поттер и Кубок огня": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007)

Пока Министерство магии отрицает возвращение Волдеморта, в Хогвартсе появляется жестокая Долорес Амбридж. Гарри создает "Дамблдорову Армию", чтобы подготовить друзей к борьбе.

"Гарри Поттер и Орден Феникса": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и Принц-олукровка" (2009)

Гарри и Дамблдор узнают больше о жизни Волдеморта и раскрывают секрет горокраксов, которые являются ключами к его уничтожению. Тем временем Драко Мелфой получает опасное задание, с которым ему должен помочь Северус Снейп.

"Гарри Поттер и Принц-полукровка": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1" (2010)

Гарри, Рон и Гермиона отправляются на поиски горокраксов, покинув Хогвартс. Волшебный мир подчиняется власти Волдеморта, а трем друзьям приходится преодолевать страшные опасности.

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2" (2011)

Завершающий фильм показывает, как Гарри, Рон и Гермиона врываются в Гринготс, чтобы найти еще один горокракс Волдеморта. Впоследствии трио находит тайный путь в Хогвартс, где в последний раз будет противостоять Волдеморту.

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2": смотрите трейлер онлайн