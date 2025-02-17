Шалені пригоди, розбите серце й навіть втрати – через все це доводиться пройти Гаррі Поттеру та його друзям. 24 Канал коротко розповість про сюжети фільмів про хлопчика, який вижив і протистояв Лорду Волдеморту.

До слова 3 найкращі фільми, зняті на основі реальних інтернет-історій

"Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001)

Хлопчик-сирота Гаррі несподівано дізнається, що він – чарівник, а його батьків вбив темний чаклун Лорд Волдеморт. Гаррі вступає до школи чарів – Гоґвортсу, де знаходить друзів і стикається з першими слідами Темного Лорда, який прагне повернутися з допомогою філософського каменю.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і таємна кімната" (2002)

Гаррі вже другий рік у Гоґвортсі – й раптом у школі починають відбуватися загадкові напади. Виявляється, що хтось відчинив Таємну кімнату, де живе небезпечна потвора, від якої втікають навіть павуки, – Василіск.

"Гаррі Поттер і таємна кімната": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і в’язень Азкабану" (2004)

Гаррі дізнається про таємничого втікача з Азкабану Сіріуса Блека, якого вважають вбивцею і зрадником його батьків. Поки за Гоґвортсом стежать дементори, Гаррі вчиться протистояти страхам і дізнається більше про смерть своїх батьків.

"Гаррі Поттер і в’язень Азкабану": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і келих вогню" (2005)

Гаррі несподівано та проти своєї волі стає учасником Турніру трьох чарівників. Його небезпечні випробування закінчується зустріччю з відродженим Лордом Волдемортом.

"Гаррі Поттер і келих вогню": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (2007)

Поки Міністерство магії заперечує повернення Волдеморта, в Гоґвортсі з'являється жорстока Долорес Амбридж. Гаррі створює "Дамблдорову Армію", щоб підготувати друзів до боротьби.

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і Напівкровний Принц" (2009)

Гаррі та Дамблдор дізнаються більше про життя Волдеморта і розкривають секрет горокраксів, які є ключами до його знищення. Тим часом Драко Мелфой отримує небезпечне завдання, з яким йому повинен допомогти Северус Снейп.

"Гаррі Поттер і Напівкровний Принц": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" (2010)

Гаррі, Рон і Герміона вирушають на пошуки горокраксів, покинувши Гоґвортс. Чарівний світ підкорюється владі Волдеморта, а трьом друзям доводиться долати страшні небезпеки.

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" (2011)

Завершальний фільм показує, як Гаррі, Рон і Герміона вриваються в Ґрінґотс, щоб знайти ще один горокракс Волдеморта. Згодом тріо знаходить таємний шлях до Гоґвортсу, де востаннє протистоятиме Волдеморту.

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2": дивіться трейлер онлайн