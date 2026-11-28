По этому случаю 24 Канал подготовил подборку художественных фильмов украинских и зарубежных режиссеров, которые по-разному освещают эту трагедию.

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"Цена правды" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,9

В 1933 году валлийский журналист Гарет Джонс отправляется в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Однако вместо этого он тайно едет в вымершие от голода украинские села. Несмотря на тотальное слежение спецслужб СССР, репортер фиксирует масштабы катастрофы и первым в западной прессе публикует правду о геноциде. Именно эти разоблачительные материалы впоследствии вдохновили Джорджа Оруэлла на создание культовой антиутопии "Скотный двор".

"Цена правды": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят картину за острую актуальность и важность освещения реальных фактов. В то же время критики отмечают определенные сценарийные недостатки во второй половине фильма.

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"Поводырь" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Выжить в охваченной террором Украине 1930-х годов десятилетнему американцу Питеру помогает случайная встреча со слепым кобзарем Иваном Кочергой. Отец мальчика, инженер Майкл Шемрок, погибает в Харькове из-за секретных документов о подготовке массовых репрессий. Поэтому ребенок спасается бегством от преследователей. Путешествуя по деревням в качестве проводника музыканта, мальчик воочию видит страшные последствия искусственного голода.

"Поводырь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: в рецензиях на IMDb обозреватели отмечают операторскую работу Сергея Михальчука, выразительные визуальные образы и эмоциональную глубину актерской игры. Однако обозреватели указывают на чрезмерную мелодраматичность и затянутый хронометраж картины.

"Голод-33" (1991)

Рейтинг IMDb: 7,5

Драма режиссера Олеся Янчука стала первым полнометражным художественным фильмом о " Голодомор " в истории украинского кино. В основу сюжета лег известный роман Василия Барки "Желтый князь", что описывает трагедию через судьбу обычной крестьянской семьи Катранников. Советские активисты силой берут у людей последнее зерно, обрекая их на медленную смерть.

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"Голод-33": смотрите отрывок из фильма онлайн

Что говорят критики: на портале IMDb кинокритики и зрители высоко оценивают бескомпромиссную честность режиссуры, аутентичность быта и мощную игру актеров. В то же время обозреватели предупреждают о чрезвычайной эмоциональной тяжести просмотра из-за кадров голода.

"Горькая жатва" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,0

По мотивам реальных событий 1932 – 1933 годов канадские кинематографисты украинского происхождения создали первый англоязычный художественный фильм о Голодоморе. В центре сюжета – молодой художник из казацкого рода Юрий, который пытается спасти любимую Натальку и дать отпор большевистскому террору. Режиссер Джордж Менделюк соединил романтическую линию с показом вооруженного сопротивления крестьян против насильственной коллективизации.

"Горькая жатва": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики положительно оценивают инициативу рассказать западной аудитории о малоизвестной странице европейской истории. Однако обозреватели критикуют картину за упрощенные диалоги, шаблоны голливудской мелодрамы и недостаточную глубину раскрытия характеров героев.

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