З цієї нагоди 24 Канал зібрав добірку художніх стрічок українських та закордонних режисерів, які по-різному висвітлюють цю трагедію.

Adv

популярні відео

"Ціна правди" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,9

У 1933 році валлійський журналіст Гарет Джонс вирушає до Москви, щоб взяти інтерв'ю в Сталіна. Однак натомість він таємно їде у вимерлі від голоду українські села. Попри тотальне стеження спецслужб СРСР, репортер фіксує масштаби катастрофи й першим у західній пресі публікує правду про геноцид. Саме ці викривальні матеріали згодом надихнули Джорджа Орвелла на створення культової антиутопії "Колгосп тварин".

"Ціна правди": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять стрічку за гостру актуальність та важливість висвітлення реальних фактів. Водночас критики зауважують певні сценарні недоліки у другій половині фільму.

"Поводир" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Реклама

Вижити в охопленій терором Україні 1930-х років десятирічному американцю Пітеру допомагає випадкова зустріч зі сліпим кобзарем Іваном Кочергою. Батько хлопчика, інженер Майкл Шемрок, гине в Харкові через секретні документи про підготовку масових репресій. Тож дитина рятується втечею від переслідувачів. Мандруючи селами як поводир музиканта, хлопець на власні очі бачить страшні наслідки штучного голоду.

"Поводир": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: у рецензіях IMDb оглядачі відзначають операторську роботу Сергія Михальчука, виразні візуальні образи та емоційну глибину акторської гри. Проте оглядачі вказують на надмірну мелодраматичність і затягнутий хронометраж картини.

"Голод-33" (1991)

Рейтинг IMDb: 7,5

Драма режисера Олеся Янчука стала першим повнометражним художнім фільмом про Голодомор в історії українського кіно. В основу сюжету ліг відомий роман Василя Барки "Жовтий князь", що описує трагедію крізь долю звичайної селянської родини Катранників. Радянські активісти силоміць забирають у людей останнє зерно, прирікаючи їх на повільну смерть.

Реклама

"Голод-33": дивіться уривок з фільму онлайн

Що кажуть критики: на порталі IMDb кінознавці та глядачі високо оцінюють безкомпромісну чесність режисури, автентичність побуту й потужну гру акторів. Водночас оглядачі попереджають про надзвичайну емоційну важкість перегляду через кадри голоду.

"Гіркі жнива" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,0

За мотивами реальних подій 1932 – 1933 років канадські кінематографісти українського походження створили першу англомовну художню картину про Голодомор. У центрі сюжету – молодий художник із козацького роду Юрій, який намагається врятувати кохану Наталку та дати відсіч більшовицькому терору. Режисер Джордж Менделюк поєднав романтичну лінію з показом збройного опору селян проти насильницької колективізації.

"Гіркі жнива": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кінокритики позитивно оцінюють ініціативу розповісти західній аудиторії про маловідому сторінку європейської історії. Проте оглядачі критикують стрічку за спрощені діалоги, шаблони голлівудської мелодрами та недостатню глибину розкриття характерів героїв.

Також маємо для вас ще одну добірку історичних фільмів, від яких мурахи по шкірі.