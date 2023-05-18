5 фильмов о депортации крымских татар, которые обязательно стоит посмотреть

18 – 21 мая 1944 года по приказу Иосифа Сталина состоялась депортация крымских татар из Крыма на территорию Советского Союза. Об этих событиях пели песни, писали книги и снимали фильмы.

24 канал чествует память и сегодня вспоминает 5 фильмов, рассказывающих о тяжелом времени в истории крымских татар. В подборке – фильмы Ахтема Сеитабаева, Наримана Алиева, Фатимы Осман, Анны Цигимы.

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Фильмы о крымских татарах

"Хайтарма", 2013 год

Всего из родной земли в отдаленные районы Советского Союза было депортировано 191 тысячу крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). Во время принудительного выселения и несколько лет после него погибли примерно 46,2% крымских татар. В результате были изъяты более 80 тысяч домов, более 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли и другое имущество крымских татар.Выселение было обосновано обвинениями в государственной измене, "массовом истреблении советских людей" и коллаборационизме с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

"Хайтарма" – первый крымскотатарский художественный фильм, снятый украинским режиссером крымскотатарского происхождения Ахтемом Сеитаблаевым, также исполнившим главную роль в ленте. Название "Хайтарма" переводится как "Возвращение". Премьера фильма состоялась 17 мая 2013 в кинотеатре имени Т.Г. Шевченко в Симферополе, в канун Дня скорби за жертвами депортации крымскотатарского народа. После этого фильм показали в разных городах Крыма и других регионах Украины.

Фильм рассказывает о сталинской депортации крымских татар, состоявшейся в мае 1944 года. Его главным героем является пилот Амет-Хан Султан, который, приехав к своим родителям в Алупку, сталкивается с операцией НКВД по принудительной депортации крымских татар. Съемки фильма проводились в Крыму при участии как профессиональных актеров, так и местных жителей, среди которых были и пожилые люди, пережившие трагические события.

"Хайтарма" 2013: смотреть онлайн трейлер онлайн

"Чужая молитва", 2017 год

Режиссером историко-драматического фильма также Ахтем Сеитаблаев. В своем новом фильме Ахтем Сеитаблаев рассказывает историю молодой крымскотатарской девушки Саиды Арифовой, которая спасла 88 еврейских детей-сирот от нацистов и НКВД. Эти реальные события разворачивались во время Второй мировой войны.

Съемки фильма начались в 2016 году и в основном проходили в Грузии, поскольку в тот момент Крым уже был аннексирован Россией. Несколько сцен были сняты в Украине и в Израиле. Лилия Дуценко сыграла главную героиню и получила национальную кинопремию "Золотая Дзига" в 2018 году за эту роль.

"Чужая молитва" 2017: смотреть онлайн трейлер онлайн

"Домой", 2019 год

"Домой" – первая работа талантливого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В 2020 году фильм получил национальную кинопремию "Золотая Волга", а главный герой, Ахтем Сеитаблаев, был признан лучшим актером в категории "Лучшая мужская роль".

Фильм рассказывает трогательную историю Мустафы, крымского татарина, и двух его сыновей, которые переезжают в Киев после аннексии Крыма. В начале фильма старший сын, Назим, вскоре умирает. Отец отправляется в Киев, чтобы привезти его тело обратно на родину и совершить похороны в соответствии с мусульманскими традициями. Младший сын не понимает решения отца и не осознает значения этих традиций.

"Домой" 2019: смотрите трейлер фильма онлайн

"Самовозвращение в Крым", 2021 год

Документальный фильм "Самовозвращение в Крым" – пятая серия сериала "Наши 30", который был создан к 30-й годовщине Независимости. Эта картина рассказывает историю возвращения целого народа, победу над системой и силой сплоченности. В фильме изображены ветераны крымскотатарского движения и вынужденные переселенцы. Режиссером этой картины является Анна Цыгима.

"Самовозвращение в Крым": смотрите фильм

"1944. Крым. Депортация", 2019 год

В документальном фильме "1944. Крым. Депортация" режиссера Фатимы Осман рассказываются три истории людей, переживших депортацию в Среднюю Азию. Один из главных героев фильма – Садых Аджи-Селимов, которому на время принудительного выселения крымских татар было 12 лет. Он вместе с другими рассказывает свои воспоминания о тех тяжелых событиях.

"1944. Крым. Депортация": смотрите фильм