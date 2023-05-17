В День вышиванки Кино 24 подобрало 3 ярких украинских фильма, в которых можно больше узнать о происхождении и символизме вышитых рубашек "Наследие нации", истории украинского народа "И будут люди" и гуцульской любви в "Тенях забытых предков".

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3 украинских киноленты, в которых показали красоту и символизм украинских вышиванок

"И будут люди"

Драматический сериал "И будут люди" – новинка отечественного кинематографа. Проект был снят по одноименному роману Анатолия Димарова. Премьера первых эпизодов прошла 14 сентября на телеканале СТБ.

Сериал "И будут люди" впервые за время Независимости воспроизводит на экране настоящую историю украинского села и народа. Показывает вопиющую драму поколения, которое в водовороте турбулентных событий тридцатых годов было на грани уничтожения,

– написала в своем инстаграме FILM.UA Group.

"И хотя события саги происходят более ста лет назад, аудитории будут понятны мотивы, чувства и мысли героев. Потому что нас с ними объединяют вечные ценности: непобедимое желание любить, оставаться самим собой, защищать свой дом и своих близких. Многие зрители узнают в персонажах своих бабушек, дедушек и даже себя, потому что-то, что пришлось пережить им, переживаем мы сегодня, – дополнила компания.



"И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет иметь,

И будут люди на земле"

Тарас Шевченко

Гуманистическое послание, воплощенное в строках Кобзаря, и ныне остается пророческим: и будут люди!

– подытожила FILM.UA Group.

Украинскую вышивку можно увидеть в каждой серии сериала "И будут люди".

"И будут люди": смотрите сразу все серии сериала

"Наследие нации"

Это документальный фильм об украинских вышитых рубашках. По словам создателей ленты, вышитая рубашка является не только частью гардероба каждого украинца, но и символом и оберегом, который передается из поколения в поколение как бесценное сокровище, дресс-код нации.

Идея фильма "Наследие нации" заключается в том, что вышитая рубашка является не только материальным, но и духовным наследием украинского народа.

В фильме органически переплетены две плоскости. Первая, этнографическая, показывает невероятное разнообразие уникальных орнаментов, техник вышивки, кроя, зависящих от региона бытования рубашек. Вторая – это истории людей, жизнь которых изменила вышиванка: спасла, объединила, стала символом непокорности или последней надеждой,

– отметили создатели.

Режиссером и оператором картины стал Александр Ткачук. Сценаристкой и автором идеи является Леся Воронюк.

"Наследие нации": смотрите фильм онлайн

"Тени забытых предков"

"Тени забытых предков" – фильм Сергея Параджанова, вошедшего в двадцатку лучших картин мира всех стран и народов. Этой лентой восхищались Мартин Скорсезе и Федерико Феллини.

В июне 2021 года Довженко-Центр обнародовал рейтинг украинских кинофильмов по версии критиков. "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, снятые по одноименной повести Михаила Коцюбинского, заняли однозначное и безоговорочное первое место в рейтинге.

Первыми смонтированный фильм увидели гуцулы 24 августа 1965 года. Сегодня ленту отреставрировали и оцифровали. Это произошло в Национальном центре Александра Довженко.