Кино 24 собрал несколько фильмов, демонстрирующих различные стили руководства, путь к успеху и важность единения команды. Эти фильмы показывают, как настоящие лидеры принимают вызовы и меняют мир вокруг себя.

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"Волк с Уолл-стрит"

Главный герой фильма Джордан Белфорт становится брокером в инвестиционном банке. После обвала индекса Доу-Джонса Джордан решает устроиться в небольшое заведение, занимающееся акциями. Харизма Белфорта, его умение общаться с клиентами приводят к успеху. Джордан нанимает нескольких друзей и создает собственную компанию.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер онлайн

"Железная леди"

Британский биографический фильм рассказывает историю первой женщины премьер-министра в истории Соединенного Королевства. Лента сосредоточена на том, как рос политический успех Маргарет Тэтчер, ее попытки спасти свою карьеру накануне Фолклендской войны.

"Железная леди": смотрите трейлер онлайн

Интересно, что фильм снимали еще при жизни Тэтчер – ей он совершенно не понравился.

"Линкольн"

Фильм Стивена Спилберга о жизни американского президента переносит в события 1865 года. Тогда Авраам Линкольн делал все для того, чтобы принять Тринадцатую поправку к Конституции США – она должна была запретить рабство и принудительный труд.

"Линкольн": смотрите трейлер онлайн

Лента показывает, как лидерство, преданность своим ценностям и выдержка способны изменить ход истории.