Кіно 24 зібрав кілька фільмів, що демонструють різні стилі керівництва, шлях до успіху та важливість єднання команди. Ці фільми показують, як справжні лідери приймають виклики та змінюють світ навколо себе.

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"Вовк з Волл-стріт"

Головний герой фільму Джордан Белфорт стає брокером в інвестиційному банку. Після обвалу індексу Доу-Джонса Джордан вирішує влаштуватись у невеликий заклад, що займається акціями. Харизма Белфорта, його вміння спілкуватися з клієнтами приводять до успіху. Джордан наймає кількох друзів та створює власну компанію.

"Вовк з Волл-стріт": дивіться трейлер онлайн

"Залізна леді"

Британський біографічний фільм розповідає історію першої жінки прем'єр-міністра в історії Сполученого Королівства. Стрічка зосереджена на тому, як зростав політичний успіх Маргарет Тетчер, її спроби врятувати свою кар'єру напередодні Фолклендської війни.

"Залізна леді": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що фільм знімали ще за життя Тетчер – їй він абсолютно не сподобався.

"Лінкольн"

Фільм Стівена Спілберга про життя американського президента переносить у події 1865 року. Тоді Авраам Лінкольн робив все для того, щоб ухвалити Тринадцяту поправку до Конституції США – вона мала заборонити рабство і примусову працю.

"Лінкольн": дивіться трейлер онлайн

Стрічка показує, як лідерство, відданість своїм цінностям і витримка здатні змінити хід історії.