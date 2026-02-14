Фильмы на 14 февраля: что посмотреть в День Валентина

Каждый год 14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Если есть возможность, проведите этот праздник с теми, кого любите: с любимыми, друзьями или родными.

В материале 24 Канала читайте, какие фильмы посмотреть на День святого Валентина. Они идеально подойдут для сегодняшнего праздничного вечера.

Тоже интересно 10 романтических комедий, которые безупречно подойдут ко Дню Валентина

Какие фильмы посмотреть на 14 февраля?

"День святого Валентина" (2010)

Рейтинг IMDb:

В фильме показаны 10 различных историй людей, проживающих в Лос-Анджелесе. В День святого Валентина они переживают взлеты и падения. Первые свидания, данные обязательства, юношеские влюбленности, связи с прошлой любовью – за этим всем наблюдают зрители.

"День святого Валентина": смотрите онлайн трейлер фильма

"50 первых поцелуев" (2004)

Рейтинг IMDb:

Это история о ветеринаре Генри Роте, который влюбляется в Люси с первого взгляда. Кажется, что у них может сложиться идеальная история, однако позже становится известно, что девушка пережила аварию и теперь страдает кратковременной потерей памяти, поэтому она все забывает. В то же время Генри ежедневно пытается завоевать ее сердце.

"50 первых поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

"Возлюбленный из будущего" (2013)

Рейтинг IMDb:

Когда Тиму Лейку исполнилось 18 лет, отец рассказывает ему, что все мужчины в их семье могут путешествовать во времени. Так, парень возвращается на вечеринку, состоявшуюся накануне, чтобы кое-что изменить. Главный герой решает использовать свою сверхспособность, чтобы найти любовь.

Тим переезжает в Лондон, чтобы построить карьеру юриста. Он встречает Мэри, однако теряет ее номер телефона. Впоследствии оказывается, что у девушки есть парень. Несмотря на это, Тим пытается построить с ней отношения.

"Любимый из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы посмотреть наедине?

Многие люди празднуют День святого Валентина в одиночестве, но это не повод грустить. Можно хорошо провести праздник, посвятив время себе, а вечером посмотреть интересные фильмы: