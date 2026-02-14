У матеріалі 24 Каналу читайте, які фільми подивитися на День святого Валентина. Вони ідеально підійдуть для сьогоднішнього святкового вечора.

Теж цікаво 10 романтичних комедій, які бездоганно підійдуть до Дня Валентина

Які фільми подивитись на 14 лютого?

"День святого Валентина" (2010)

Рейтинг IMDb:

У фільмі показані 10 різних історій людей, які проживають у Лос-Анджелесі. У День святого Валентина вони переживають злети та падіння. Перші побачення, дані зобов'язання, юнацькі закоханості, зв'язки з минулим коханням – за цим усім спостерігають глядачі.

"День святого Валентина": дивіться онлайн трейлер фільму

"50 перших поцілунків" (2004)

Рейтинг IMDb:

Це історія про ветеринара Генрі Рота, який закохується в Люсі з першого погляду. Здається, що в них може скластися ідеальна історія, проте пізніше стає відомо, що дівчина пережила аварію і тепер страждає на короткочасну втрату пам'яті, тож вона все забуває. Водночас Генрі щодня намагається завоювати її серце.

"50 перших поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коханий з майбутнього" (2013)

Рейтинг IMDb:

Коли Тіму Лейку виповнилось 18 років, батько розповідає йому, що всі чоловіки в їхній родині можуть подорожувати у часі. Так, хлопець повертається на вечірку, що відбулась напередодні, щоб дещо змінити. Головний герой вирішує використати свою надздібність, щоб знайти кохання.

Тім переїжджає до Лондона, щоб побудувати кар'єру юриста. Він зустрічає Мері, проте втрачає її номер телефону. Згодом виявляється, що у дівчини є хлопець. Попри це, Тім намагається побудувати з нею стосунки.

"Коханий з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми подивитись наодинці?

Багато людей святкує День святого Валентина наодинці, але це не привід сумувати. Можна гарно провести свято, присвятивши час собі, а ввечері подивитись цікаві фільми: