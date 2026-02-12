Если вам понравился "Грозовой перевал": 3 готических фильма о страстной любви
Фильм "Грозовой перевал" уже успел наделать немало шума среди настоящих киноманов. Кто-то от него в восторге, а кому-то он не пришелся по вкусу.
Однако если вы относитесь к первой категории зрителей и уже успели пересмотреть ленту, стоит обратить внимание на подобные фильмы, которые подарят такие же сильные эмоции. В материале 24 Канала мы собрали подборку невероятно атмосферных лент с историями о страстной любви.
Какие фильмы похожи на "Грозовой перевал"?
"Багровый пик"
Это страшный американский фильм режиссера, продюсера и сценариста Гильермо дель Торо. Премьера состоялась в 2015 году. В главных ролях Миа Васиковская, Джессика Честейн, Том Хиддлстон. Фильм цепляет прежде всего своей атмосферой, загадочностью и декорациями.
События разворачиваются в конце XIX века. Писательница Эдит Кашинг, которая в детстве пережила травму, влюблена в своего друга Алана МакМайкла. Но все меняется после знакомства с загадочным сэром Томасом Шарпом. С этого начинается череда запутанных событий.
"Ребекка"
Это британско-американский драматический кинотриллер 2020 года. Над лентой работал режиссер Бен Уитли и стриминговая платформа Netflix. Фильм создан по одноименному роману Дафны дю Морье. В главных ролях Лили Джеймс, Арми Хаммер и Кристин Скотт Томас.
Сюжет разворачивается вокруг состоятельного аристократа Максимилиана де Винтера, который год назад овдовел – его жена Ребекка погибла при загадочных обстоятельствах. Во время путешествия в Монте-Карло он знакомится с миссис Ван Хоппер и ее молодой компаньонкой. Со временем между Максимилианом и девушкой вспыхивает чувство, и вскоре они женятся.
"Синяя Борода"
Французский фантастический драматический фильм 2009 года. Сюжет основан на на классической сказке Шарля Перро "Синяя Борода". История о сестрах Мари-Катрин и Анну, которые вынуждены оставить католическую школу после смерти отца. С этого момента им придется бороться за свое выживание.
Что посмотреть, если не понравился "Грозовой перевал"?
Если же вам не по вкусу "Буремный перевал", можете выбрать для просмотра другие фильмы о любви. Среди них такие:
- "Интервью с вампиром",
- "Выживут только любовники",
- "Сумерки",
- "Что мы делаем в тенях"
Выбирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь уже сегодня.