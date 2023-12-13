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Фильмы о страстях и любовных треугольниках

"Честный мужчина"

Много лет назад парень был влюблен в Марианну, но она выбрала его лучшего друга Поля. Недавно Поль покинул этот мир, и Абель решил использовать эту ситуацию, чтобы напомнить Марианне о своем существовании. Однако на его пути появляются два препятствия: сын Марианны, который не переносит Абеля, и сестра Поля Ив, влюбившаяся в парня по уши.

"Честный мужчина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Друзья"

Клеман, кинематографический статист, очень влюблен в Мону, работницей закусочной на Северном вокзале. Однако у Моны есть тайна, которую она осторожно скрывает. Когда Клеман теряет надежду, что он может завоевать ее симпатию, его лучший друг, Абель, решает ему помочь. Вместе эти двое вкладывают все усилия в то, чтобы завоевать сердце Моны.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Итак, война"

После провальной операции лучшие друзья и агенты ЦРУ возвращаются к рутинной работе в агентстве, но решают не тратить попусту время и использовать его в свою пользу. Франклин активно пополняет свой список любовных успехов, в то время как разведенный Дак серьезно решает наладить свою личную жизнь. Впоследствии оказывается, что им обоим удалось влюбиться в одну и ту же девушку, и теперь друзья начинают конкурировать за сердце Лорен.

"Итак, война": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Нация мечтателей"

Юная Кэролайн – новенькая в школе, пытающаяся вписаться в коллектив и завоевать свое место в нем любыми возможными путями. Эта настойчивая старшеклассница влюблена в необычные эксперименты, и поэтому заводит роман одновременно с упрямым учителем и неуверенным одноклассником.

"Нация мечтателей": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трое"

Практически двадцать лет Симон и Анна – супруги. Все кардинально меняется, когда Анна встречает очаровательного Адама и мгновенно оказывается в его объятиях. Симон случайно сталкивается с любовником Анны и проводит с ним ночь, совершенно не признаваясь в измене своей партнерши. Тайную связь удается скрывать всем участникам нетрадиционного треугольника, но правда рано или поздно вылезает.

"Трое": смотрите онлайн трейлер фильма

"Братья"

Сэм отправляется на войну в Афганистан, поручив своему брату Томми беспокоиться о его жене Грейсе и детях. Томми придерживается обещания, становясь для Грейса надежной опорой. Когда семья узнает о гибели солдата, общая трагедия и взаимопонимание становятся фундаментом для любви между ними. Однако жизнь меняется, когда, возвращаясь домой, живой Сэм понимает, что сейчас его никто не ждет.

"Братья": смотрите онлайн трейлер фильма