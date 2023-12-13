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Фільми про пристрасть та любовні трикутники

"Чесний чоловік"

Багато років тому хлопець був закоханий у Маріанну, але вона вибрала його найкращого друга Поля. Недавно Поль покинув цей світ, і Абель вирішив використати цю ситуацію, щоб нагадати Маріанні про своє існування. Проте на його шляху з'являються дві перешкоди: син Маріанни, який не переносить Абеля, і сестра Поля Ів, що закохалася в хлопця по вуха.

"Чесний чоловік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Друзі"

Клеман, кінематографічний статист, з дуже закоханий у Мону, працівницю закусочної на Північному вокзалі. Проте в Мони є таємниця, яку вона обережно приховує. Коли Клеман втрачає надію на те, що він може завоювати її симпатію, його найкращий друг, Абель, вирішує йому допомогти. Разом ці двоє вкладають всі зусилля в те, щоб завоювати серце Мони.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Отже, війна"

Після провальної операції найкращі друзі та агенти ЦРУ повертаються до рутинної роботи в агентстві, але вирішують не гаяти часу та використати його на свою користь. Франклін активно поповнює свій список любовних успіхів, тоді як розлучений Дак серйозно вирішує налагодити своє особисте життя. Згодом виявляється, що їм обом пощастило закохатися в одну і ту ж дівчину, і тепер друзі починають конкурувати за серце Лорен.

"Отже, війна": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Нація мрійників"

Юна Керолайн – новенька у школі, яка намагається вписатися в колектив і завоювати своє місце в ньому будь-якими можливими шляхами. Ця наполеглива старшокласниця закохана у незвичайні експерименти, і тому заводить роман водночас з впертим вчителем та невпевненим однокласником.

"Нація мрійників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Троє"

Практично двадцять років Симон і Ганна – подружжя. Все кардинально змінюється, коли Ганна зустрічає чарівного Адама і миттєво опиняється в його обіймах. Симон випадково стикається з коханцем Ганни та проводить з ним ніч, абсолютно не зізнаючись у зраді своєї партнерки. Таємний зв'язок вдається приховувати всім учасникам нетрадиційного трикутника, але правда рано чи пізно вилазить.

"Троє": дивіться онлайн трейлер фільму

"Брати"

Сем відправляється на війну до Афганістану, доручивши своєму братові Томмі турбуватися про його дружину Грейс та дітей. Томмі дотримується обіцянки, стаючи для Грейс надійною опорою. Коли сім'я дізнається про загибель солдата, спільна трагедія та взаєморозуміння стають фундаментом для почуття любові між ними. Однак життя змінюється, коли, повертаючись додому, живий Сем розуміє, що нині на нього ніхто не чекає.

"Брати": дивіться онлайн трейлер фільму