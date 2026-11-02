6 экранизаций Джейн Остин, доказывающих, что любовь всегда была сложным делом
Джейн Остин еще более 200 лет назад прекрасно знала, что самые большие проблемы в отношениях создают не чувства, а гордость, деньги и родственники, которые обязательно должны вмешаться. Ее героини влюбляются не в тех, отказываются от выгодных браков и регулярно доводят мужчин до отчаяния.
24 Канал собрал шесть экранизаций произведений Джейн Остин. В этих фильмах на вечер романтики хватает, но без интриг, разочарований и светских скандалов не обходится.
"Убеждение", 2022
Жанр: романтическая драма, комедия
IMDb: 5,8
Восемь лет назад Энн Эллиот отказалась от возлюбленного, послушавшись советов семьи. Теперь Фредерик Вентворт возвращается – успешный, состоятельный и по-прежнему неравнодушный к бывшей невесте. Вот только во второй раз разобраться в собственных чувствах оказывается не так просто. Главную роль сыграла Дакота Джонсон.
Что говорят критики: экранизацию раскритиковали за чрезмерно современный юмор и отход от оригинального романа. На Rotten Tomatoes у фильма всего 30% положительных рецензий.
"Убеждение": смотреть трейлер
"Эмма" 2020
Жанр: романтическая комедия, драма
IMDb: 6,7
Эмма Вудхаус – молодая, богатая и абсолютно убежденная, что лучше всех знает, кому с кем стоит жениться. Она активно вмешивается в чужую личную жизнь, создавая больше проблем, чем романтических пар. А вот собственные чувства упорно не замечает. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой.
Что говорят критики: фильм хвалят за изысканную картинку, костюмы, тонкий юмор и харизму главной героини. На Rotten Tomatoes – 86% положительных рецензий.
"Эмма": смотреть трейлер
"Сандитон", 2019–2023
Жанр: историческая драма, мелодрама
IMDb: 7,6
Количество сезонов: 3
Молодая Шарлотта Хейвуд приезжает в приморский городок Сандитон, который только начинает превращаться в модный курорт. Вместо спокойного отдыха ее ждут светские интриги, семейные тайны и знакомство с загадочным Сидни Паркером. И, конечно же, любовь, которая не собирается быть простой.
Что говорят критики: сериал отмечают за атмосферу и романтические сюжетные линии, хотя первый сезон критиковали за чрезмерную мелодраматичность. Общий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 82%.
"Сандитон": смотреть трейлер
"Любовь и дружба", 2016
Жанр: романтическая комедия
IMDb: 6,3
Хитрая и очаровательная вдова леди Сьюзан Вернон решает удачно устроить личную жизнь – свою и дочери. Для этого она беззастенчиво манипулирует мужчинами, плетет интриги и нарушает все возможные правила приличия. Ведь зачем ждать настоящую любовь, если можно организовать выгодный брак?
Что говорят критики: одну из самых ироничных экранизаций произведений писательницы высоко оценили за острые диалоги, сатиру и блестящую игру Бэкинсейл. На Rotten Tomatoes – 96% положительных рецензий.
"Любовь и дружба": смотреть трейлер
"Гордость и предубеждение", 2005
Жанр: романтическая драма
IMDb: 7,8
Элизабет Беннет знакомится с состоятельным мистером Дарси и сразу решает, что более высокомерного мужчину она еще не встречала. Он тоже не спешит проявлять симпатию. Однако на фоне взаимных обид постепенно зарождается чувство, которому мешают гордость, предубеждения и социальные условности. Главные роли исполнили Кира Найтли и Мэтью Макфедьен.
Что говорят критики: фильм Джо Райта получил положительные отзывы благодаря актерской химии, атмосфере и современному взгляду на классику. На Rotten Tomatoes – 87% положительных рецензий.
"Гордость и предубеждение": смотреть трейлер
"Мэнсфилд-парк", 1999
Жанр: романтическая драма
IMDb: 7,0
Бедная Фанни Прайс попадает на воспитание к богатым родственникам и быстро понимает, что за роскошными интерьерами скрываются далеко не лучшие человеческие качества. Когда в поместье начинаются любовные интриги, девушке приходится выбирать между собственными убеждениями и ожиданиями общества.
Что говорят критики: экранизацию Патриции Роземы хвалят за смелую режиссуру и сильные актерские работы, хотя она довольно свободно трактует роман. На Rotten Tomatoes – 78% положительных рецензий.
"Мэнсфилд-парк": смотреть трейлер
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