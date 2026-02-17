5 фильмов о любви, под которые можно поплакать
- 24 Канал рекомендует пять фильмов о любви, что трогают до слез: "Титаник", "Дневник памяти", "Один день", "Искупление" и "Назови меня своим именем".
- Каждый фильм имеет высокую оценку IMDb и рассказывает о сложных любовных историях.
Иногда бывает такое настроение, когда хочется завернуться в теплое одеяло и дать волю эмоциям. Зрители часто выбирают фильмы, которые могут подтолкнуть к слезам благодаря щемящей истории.
24 Канал выбрал пять фильмов о любви, которые точно никого не оставят равнодушными.
Фильмы о любви, чтобы поплакать
"Титаник", 1997
Рейтинг IMDb: 8,0
Эпическая романтическая драма режиссера Джеймса Кэмерона, основана на реальной катастрофе лайнера "Титаник" в 1912 году.
Молодая аристократка Роуз путешествует в США вместе с богатым женихом. На борту корабля она знакомится с бедным художником Джеком Доусоном, с которым у нее вспыхивают чувства. Когда корабль сталкивается с айсбергом, их история любви одновременно разворачивается и разрушается на фоне масштабной трагедии.
"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма
Недавно мы рассказывали невероятно интересные факты о ленте "Титаник", о которых зрители могли даже не догадываться.
"Дневник памяти", 2004
Рейтинг IMDb: 7,8
Это романтическая драма, снятая по одноименному роману Николаса Спаркса.
События разворачиваются в 1940-х годах. Ной Калхун и Элли Гамильтон влюбляются друг в друга во время летних каникул. Однако родители девушки против этих отношений, потому что считают парня социально неравным. От так, война и жизненные обстоятельства разлучают влюбленных на много лет.
"Дневник памяти": смотрите онлайн трейлер фильма
"Один день", 2011
Рейтинг IMDb: 7,0
Эмма Морли и Декстер Мейгью знакомятся 15 июля 1988 года – в день окончания университета. После короткой близости они решают остаться друзьями. Фильм показывает их жизни в течение двадцати лет, сосредотачиваясь только на одном дне ежегодно – 15 июля.
Несмотря на изменения и длительные разлуки, между ними сохраняется особая связь.
"Один день": смотрите онлайн трейлер фильма
"Искупление", 2007
Рейтинг IMDb: 7,8
События разворачиваются в Англии в 1935 году. Юная Бриони Таллис становится свидетелем сцены между своей старшей сестрой Сесилией и Робби Тернером и делает неправильные выводы. Из-за ложного обвинения Робби попадает в тюрьму, а затем – на фронт Второй мировой войны.
"Искупление": смотрите онлайн трейлер фильма
"Назови меня своим именем", 2017
Рейтинг IMDb: 7,8
События разворачиваются в Италии в 1983 году. 17-летний Элио Перлман проводит лето в загородном доме родителей. К ним приезжает американский аспирант Оливер, который помогает отцу Элио в научной работе.
Между Элио и Оливером постепенно возникают романтические чувства. Но будет ли у них шанс на счастье?
"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма
