Не только "Дьявол носит Прада 2": 3 фильма о моде, которые стоит посмотреть

Прошло почти 20 лет с премьеры фильма "Дьявол носит Прада" и его создатели решили выпустили вторую часть. Журнал "Подиум", которым неизменно руководит Миранда Пристли, переживает не самые лучшие времена. В редакцию возвращается Энди Сакс, однако уже не на должность ассистентки. Журналистка пытается вытащить издание из затруднительного положения.

Какие фильмы о моде стоит посмотреть?

"Коко до Шанель" (2009)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В фильме показаны ранние годы жизни известного французского дизайнера Коко Шанель, настоящее имя которой Габриэль.

В детстве Габриэль вместе с сестрой попадает в приют. Затем девушка идет на работу: днем работает швеей, а ночью поет в кабаре, где и появилось прозвище "Коко" и происходит судьбоносное знакомство с бароном Этьеном Бальсаном. Путь Шанель в мир большой моды был сложный, однако она таки смогла достичь успеха.

"Ив Сен-Лоран" (2014)

Рейтинг IMDb: 6.2/10

В 21 год Ив Сен-Лоран представил первую коллекцию для Dior, но тогда мужчина даже не догадывался, что его ждет впереди.

Модельер встретил мецената Пьера Берже, в которого влюбился. Они стали деловыми партнерами и основали Yves Saint Laurent, который является одним из самых известных модных домов в мире.

"Кутюр" (2026)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

В центре сюжета – три женщины во время Недели моды в Париже: успешный режиссер, юная модель и визажистка.

Максин приезжает в столицу Франции не только на работу, но и чтобы найти себя. Режиссер узнает, что у нее рак молочной железы и сближается с коллегой. Модель Ада сбежала из Южного Судана, где ее будущее уже было определено. Визажистка Анжель работает за кулисами и скрывает личные травмы.

В списке – культовый сериал "Секс в большом городе", в котором рассказывается о жизни Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс в Нью-Йорке.

Также достойны внимания фильмы "Стажер" и "Дом Гуччи" и сериал "Эмили в Париже".