Не только "Дьявол носит Прада 2": 3 фильма о моде, которые стоит посмотреть
- Фильм "Коко до Шанель" (2009) рассказывает о ранних годах жизни дизайнера Коко Шанель, которая прошла сложный путь к успеху в мире моды.
- Фильм "Ив Сен-Лоран" (2014) описывает жизнь модельера, который вместе с Пьером Берже основал модный дом Yves Saint Laurent.
Прошло почти 20 лет с премьеры фильма "Дьявол носит Прада" и его создатели решили выпустили вторую часть. Журнал "Подиум", которым неизменно руководит Миранда Пристли, переживает не самые лучшие времена. В редакцию возвращается Энди Сакс, однако уже не на должность ассистентки. Журналистка пытается вытащить издание из затруднительного положения.
В материале 24 Канала читайте, какие еще фильмы о моде стоит посмотреть. Сохраняйте подборку, чтобы не тратить время на поиски интересной ленты вечером.
Не пропустите 5 культовых фильмов 2000-х, которые хочется пересматривать снова и снова
Какие фильмы о моде стоит посмотреть?
"Коко до Шанель" (2009)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
В фильме показаны ранние годы жизни известного французского дизайнера Коко Шанель, настоящее имя которой Габриэль.
В детстве Габриэль вместе с сестрой попадает в приют. Затем девушка идет на работу: днем работает швеей, а ночью поет в кабаре, где и появилось прозвище "Коко" и происходит судьбоносное знакомство с бароном Этьеном Бальсаном. Путь Шанель в мир большой моды был сложный, однако она таки смогла достичь успеха.
"Коко до Шанель": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ив Сен-Лоран" (2014)
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
В 21 год Ив Сен-Лоран представил первую коллекцию для Dior, но тогда мужчина даже не догадывался, что его ждет впереди.
Модельер встретил мецената Пьера Берже, в которого влюбился. Они стали деловыми партнерами и основали Yves Saint Laurent, который является одним из самых известных модных домов в мире.
"Ив Сен-Лоран": смотрите онлайн трейлер фильма
"Кутюр" (2026)
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
В центре сюжета – три женщины во время Недели моды в Париже: успешный режиссер, юная модель и визажистка.
Максин приезжает в столицу Франции не только на работу, но и чтобы найти себя. Режиссер узнает, что у нее рак молочной железы и сближается с коллегой. Модель Ада сбежала из Южного Судана, где ее будущее уже было определено. Визажистка Анжель работает за кулисами и скрывает личные травмы.
"Кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма
Что посмотреть, если понравился фильм "Дьявол носит Прада 2"?
Кстати, ранее наша редакция писала, что посмотреть, если понравился фильм "Дьявол носит Прада 2".
В списке – культовый сериал "Секс в большом городе", в котором рассказывается о жизни Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс в Нью-Йорке.
Также достойны внимания фильмы "Стажер" и "Дом Гуччи" и сериал "Эмили в Париже".