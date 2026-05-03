У матеріалі 24 Каналу читайте, які ще фільми про моду варто подивитися. Зберігайте добірку, щоб не витрачати час на пошуки цікавої стрічки ввечері.

Не пропустіть 5 культових фільмів 2000-х, які хочеться передивлятися знову і знову

Які фільми про моду варто подивитися?

"Коко до Шанель" (2009)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У фільмі показані ранні роки життя відомої французької дизайнерки Коко Шанель, справжнє ім'я якої Габріель.

У дитинстві Габріель разом із сестрою потрапляє до притулку. Потім дівчина йде на роботу: вдень працює швачкою, а вночі співає в кабаре, де й з'явилося прізвисько "Коко" й відбувається доленосне знайомство з бароном Етьєном Бальсаном. Шлях Шанель до світу великої моди був складний, проте вона таки змогла досягти успіху.

"Коко до Шанель": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ів Сен-Лоран" (2014)

Рейтинг IMDb: 6.2/10

У 21 рік Ів Сен-Лоран представив першу колекцію для Dior, але тоді чоловік навіть не здогадувався, що його чекає попереду.

Модельєр зустрів мецената П'єра Берже, в якого закохався. Вони стали діловими партнерами й заснували Yves Saint Laurent, який є одним із найвідоміших модних домів у світі.

"Ів Сен-Лоран": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кутюр" (2026)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

У центрі сюжету – три жінки під час Тижня моди у Парижі: успішна режисерка, юна модель та візажистка.

Максін приїжджає до столиці Франції не лише на роботу, але й щоб знайти себе. Режисерка дізнається, що в неї рак молочної залози й зближується з колегою. Модель Ада втекла з Південного Судану, де її майбутнє вже було визначене. Візажистка Анжель працює за лаштунками й приховує особисті травми.

"Кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму

Що подивитися, якщо сподобався фільм "Диявол носить Прада 2"?

До речі, раніше наша редакція писала, що подивитися, якщо сподобався фільм "Диявол носить Прада 2".

У списку – культовий серіал "Секс і місто", в якому розповідається про життя Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк та Міранди Гоббс у Нью-Йорку.

Також варті уваги фільми "Стажер" і "Дім Гуччі" та серіал "Емілі в Парижі".