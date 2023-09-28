Для смелых и авантюрных: 7 фильмов о мошенниках, которые вам понравятся
Источник:Viva
Фильмы, в которых большие обманы и мошеннические схемы переплетаются с большой любовью, всегда интересуют зрителей. В основном это легкие ленты, которые отвлекают от повседневных забот.
Именно такие фильмы мы собрали для вечернего просмотра. В них привлекательные авантюристы постоянно ищут приключений, а когда влюбляются – клянутся, что начнут новую жизнь.
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"Афера Томаса Крауна"Год: 1999
Жанр: комедия, детектив
Возраст: 16+
Мультимиллиардер Томас Краус похищает картину Клода Моне. На помощь полицейским, расследующим дело, приходит детектив от страховой компании – красивая и умная Кэтрин. Ей сразу становится понятно, что воровство – дело рук Крауна, поэтому начинает игру, чтобы вывести его на чистую воду. Эти двое так заиграются, что влюбляются, но смогут ли они доверять друг другу?
"Афера Томаса Крауна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Лучшее предложение"Год: 2013
Жанр: романтическая драма, артдетектив
Возраст: 16+
Верджел Олдмэн управляет аукционным домом, является эксцентричным одиночкой, который больше всего в жизни ценит искусство. Клер – молодая женщина, которая просит Верджела оценить сокровища ее погибших родителей. Однако девушка не выходит на улицу и не хочет показывать мужчине свое лицо. Олдмен, ранее никогда не имевший отношения, влюбляется в свою клиентку, а потом становится понятно, что Клер совсем не та, за кого себя выдает.
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"Иллюзия обмана"Год: 2013
Жанр: триллер
Возраст: 16+
В Лас-Вегасе проходит концерт четырех дерзких фокусников. Они показывают мастер-класс по ограблению банка, во время которого на зрителей в зале падает дождь из денег. И все шокированы, ведь банкноты настоящие! Больше всего удивились работники ФБР, пытающиеся поймать мошенников. Но не все так просто, как они думали.
"Иллюзия обмана": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фокус"Год: 2015
Жанр: драма, комедия
Возраст: 18+
Никки и Джесс безгранично любят друг друга, но мужчина понимает, что любовь помешает его делу, поэтому разрывает отношения. Однако судьбы не прикажешь и через некоторое время бывшие снова встречаются: Никки готовит новую аферу, а Джесс – среди тех, против кого он работает. Оба понимают, что эта афера опасна для жизни. Похоже, что чувство не удалось оставить в прошлом.
"Фокус": смотрите онлайн трейлер фильма
"Игра Молли"Год: 2017
Жанр: байопик, драма
Возраст: 16+
Из-за тяжелой травмы Молли Блум приходится покинуть спортивную карьеру. Она не понимает, как ей жить дальше, что делать. В Лос-Анджелесе знакомится с Дином – владельцем подпольного казино. Сначала девушка присматривалась к игре людей, имеющих миллионы на своих банковских счетах. А когда поняла правила игры, Дин ее уволил. Однако Молли точно не собирается сдаваться. Она открывает казино и постепенно переманивает клиентов бывшего босса.
"Игра Молли": смотрите онлайн трейлер фильма
"Искусство ограбления"Год: 2019
Жанр: детектив, драма, триллер
Возраст: 18+
У Джеймса Фигераса сложный период в жизни, поэтому возлюбленная везет его в гости к богатому юристу и коллекционеру Джо Кэссиди. Там Джеймс узнает, что может возвратиться к своей привычной жизни. Для этого он должен похитить картину у старого художника, живущего неподалеку. Казалось бы, ничего сложного, но дело выходит из-под контроля.
"Искусство ограбления": смотрите онлайн трейлер фильма
"Маскарад"Год: 2022
Жанр: комедия, триллер, драма
Возраст: 16+
Влюбленные мошенники Марго и Адриен придумывают схему, благодаря которой, как они уверены, разбогатеют. Однако у каждого начинается своя игра и первоначальный план терпит крах.
"Маскарад": смотрите онлайн трейлер фильма