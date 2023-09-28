Саме такі фільми ми зібрали для вечірнього перегляду. У них привабливі авантюристи постійно шукають пригод, а коли закохуються – клянуться, що почнуть нове життя.

Цікаво Готуйте попкорн: 5 комедій про спортивні змагання для ідеальних вихідних із друзями

"Афера Томаса Крауна"

Рік: 1999

Жанр: комедія, детектив

Вік: 16+

Мультимільярдер Томас Краус викрадає картину Клода Моне. На допомогу поліціянтам, які розслідують справу, приходить детектив від страхової компанії – красива та розумна Кетрін. Їй відразу стає зрозуміло, що крадіжка – справа рук Крауна, тому починає гру, щоб вивести його на чисту воду. Ці двоє так заграються, що закохуються, але чи зможуть вони довіряти одне одному?

"Афера Томаса Крауна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найкраща пропозиція"

Рік: 2013

Жанр: романтична драма, артдетектив

Вік: 16+

Верджел Олдмен керує аукціонним домом, є ексцентричним одинаком, який понад усе в житті цінує мистецтво. Клер – молода жінка, яка просить Верджела оцінити скарби її батьків, які загинули. Однак дівчина не виходить на вулицю й не хоче показувати чоловікові своє обличчя. Олдмен, який раніше ніколи не мав стосунків, закохується у свою клієнтку, а потім стає зрозуміло, що Клер зовсім не та, за кого себе видає.

"Найкраща пропозиція": дивіться онлайн трейлер фільму

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Ілюзія обману"

Рік: 2013

Жанр: трилер

Вік: 16+

У Лас-Вегасі відбувається концерт чотирьох зухвалих фокусників. Вони показують майстер-клас з пограбування банку, під час якого на глядачів у залі падає дощ з грошей. І всі шоковані, адже банкноти справжні! Найбільше здивувалися працівники ФБР, які намагаються впіймати шахраїв. Але не все так легко, як вони думали.

"Ілюзія обману": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фокус"

Рік: 2015

Жанр: драма, комедія

Вік: 18+

Ніккі та Джес безмежно кохають одне одного, але чоловік розуміє, що любов завадить його справі, тому розриває стосунки. Однак долі не накажеш і через деякий час колишні знову зустрічаються: Ніккі готує нову аферу, а Джес – серед тих, проти кого він працює. Обоє розуміють, що ця афера небезпечна для життя. Схоже, що почуття не вдалося залишити в минулому.

"Фокус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гра Моллі"

Рік: 2017

Жанр: байопік, драма

Вік: 16+

Через важку травму Моллі Блум доводиться залишити спортивну кар'єру. Вона не розуміє, як їй жити далі, що робити. У Лос-Анджелесі знайомиться з Діном – власником підпільного казино. Спочатку дівчина придивлялася до гри людей, які мають мільйони на своїх банківських рахунках. А коли зрозуміла правила гри, Дін її звільнив. Однак Моллі точно не збирається здаватися. Вона відкриває своє казино та поступово переманює клієнтів колишнього боса.

"Гра Моллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мистецтво пограбування"

Рік: 2019

Жанр: детектив, драма, трилер

Вік: 18+

У Джеймса Фігераса складний період у житті, тому кохана везе його в гості до багатого юриста та колекціонера Джо Кессіді. Там Джеймс дізнається, що може повернутися до свого звичного життя. Для цього він має викрасти картину в старого художника, який живе неподалік. Здавалося б, нічого складного, але справа виходить з-під контролю.

"Мистецтво пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маскарад"

Рік: 2022

Жанр: комедія, трилер, драма

Вік: 16+

Закохані шахраї Марго та Адрієн придумують схему, завдяки якій, як вони впевнені, розбагатіють. Однак у кожного починається своя гра і початковий план зазнає краху.

"Маскарад": дивіться онлайн трейлер фільму