Именно такие фильмы мы собрали для вечернего просмотра. В них привлекательные авантюристы постоянно ищут приключений, а когда влюбляются – клянутся, что начнут новую жизнь.

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"Афера Томаса Крауна"

Год: 1999

Жанр: комедия, детектив

Возраст: 16+

Мультимиллиардер Томас Краус похищает картину Клода Моне. На помощь полицейским, расследующим дело, приходит детектив от страховой компании – красивая и умная Кэтрин. Ей сразу становится понятно, что воровство – дело рук Крауна, поэтому начинает игру, чтобы вывести его на чистую воду. Эти двое так заиграются, что влюбляются, но смогут ли они доверять друг другу?

"Афера Томаса Крауна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лучшее предложение"

Год: 2013

Жанр: романтическая драма, артдетектив

Возраст: 16+

Верджел Олдмэн управляет аукционным домом, является эксцентричным одиночкой, который больше всего в жизни ценит искусство. Клер – молодая женщина, которая просит Верджела оценить сокровища ее погибших родителей. Однако девушка не выходит на улицу и не хочет показывать мужчине свое лицо. Олдмен, ранее никогда не имевший отношения, влюбляется в свою клиентку, а потом становится понятно, что Клер совсем не та, за кого себя выдает.

"Лучшее предложение": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Иллюзия обмана"

Год: 2013

Жанр: триллер

Возраст: 16+

В Лас-Вегасе проходит концерт четырех дерзких фокусников. Они показывают мастер-класс по ограблению банка, во время которого на зрителей в зале падает дождь из денег. И все шокированы, ведь банкноты настоящие! Больше всего удивились работники ФБР, пытающиеся поймать мошенников. Но не все так просто, как они думали.

"Иллюзия обмана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фокус"

Год: 2015

Жанр: драма, комедия

Возраст: 18+

Никки и Джесс безгранично любят друг друга, но мужчина понимает, что любовь помешает его делу, поэтому разрывает отношения. Однако судьбы не прикажешь и через некоторое время бывшие снова встречаются: Никки готовит новую аферу, а Джесс – среди тех, против кого он работает. Оба понимают, что эта афера опасна для жизни. Похоже, что чувство не удалось оставить в прошлом.

"Фокус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра Молли"

Год: 2017

Жанр: байопик, драма

Возраст: 16+

Из-за тяжелой травмы Молли Блум приходится покинуть спортивную карьеру. Она не понимает, как ей жить дальше, что делать. В Лос-Анджелесе знакомится с Дином – владельцем подпольного казино. Сначала девушка присматривалась к игре людей, имеющих миллионы на своих банковских счетах. А когда поняла правила игры, Дин ее уволил. Однако Молли точно не собирается сдаваться. Она открывает казино и постепенно переманивает клиентов бывшего босса.

"Игра Молли": смотрите онлайн трейлер фильма

"Искусство ограбления"

Год: 2019

Жанр: детектив, драма, триллер

Возраст: 18+

У Джеймса Фигераса сложный период в жизни, поэтому возлюбленная везет его в гости к богатому юристу и коллекционеру Джо Кэссиди. Там Джеймс узнает, что может возвратиться к своей привычной жизни. Для этого он должен похитить картину у старого художника, живущего неподалеку. Казалось бы, ничего сложного, но дело выходит из-под контроля.

"Искусство ограбления": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маскарад"

Год: 2022

Жанр: комедия, триллер, драма

Возраст: 16+

Влюбленные мошенники Марго и Адриен придумывают схему, благодаря которой, как они уверены, разбогатеют. Однако у каждого начинается своя игра и первоначальный план терпит крах.

"Маскарад": смотрите онлайн трейлер фильма