Пока ждем "Голос страны": 5 фильмов о вокальных конкурсах

Уже 25 октября в 21:00 стартует 14-й сезон "Голоса страны". Так что пока до знаменитых поворотов кресел осталось чуть больше двух недель, можно потренировать нервную систему на киношных вокальных конкурсах.

24 Канал собрал подборку фильмов для такого настроения. Здесь тоже есть жюри, соперники и мечты о большой сцене. Правда, иногда к микрофону добавляются политика, романтика и даже покушение на президента – все-таки кино.

"Идеальный голос"

Жанр: музыкальная комедия, мелодрама

IMDb: 7,1

Бека поступает в университет и попадает в женскую акапельную группу Barden Bellas. Репертуар у девушек примерно такой же свежий, как йогурт с задней полки холодильника, поэтому новенькая решает все модернизировать. Впереди – соперники, музыкальные баттлы и борьба за победу на студенческом конкурсе.

Что говорят критики: у фильма 81% на Rotten Tomatoes. Критики признают, что сюжет не слишком оригинален или нов, но подбор актеров и музыкальные номера настолько удачны, что это быстро перестает беспокоить.

"Идеальный голос": смотреть трейлер

"Евровидение: История Fire Saga"

Жанр: музыкальная комедия

IMDb: 6,5

Двое музыкантов из маленького исландского городка годами мечтают попасть на "Евровидение" – и неожиданно все-таки получают шанс. Далее будет все, за что мы любим этот конкурс: невероятные костюмы, сценические катастрофы, пафос размером со стадион и песня, которая потом неделю не выходит из головы.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 63%. Обозреватели отметили забавные моменты и любовь к самому "Евровидению", хотя некоторые сочли двухчасовую продолжительность фильма слишком щедрым подарком.

"Евровидение: История Fire Saga": смотреть трейлер

"За мечтой"

Жанр: музыкальная драма

IMDb: 6,1

Вайолет живет в маленьком городке и мечтает о музыкальной карьере. Шанс вырваться из обыденности появляется, когда она попадает на вокальный конкурс. Но вместе со сценой приходят продюсеры, давление и необходимость понять, сколько себя она готова отдать за шанс стать звездой.

Что говорят критики: 73% на Rotten Tomatoes. Рецензенты называли сюжет знакомым, но хвалили энергию, стиль и игру Феннинг.

"За мечтой": смотреть трейлер

"Пой"

Жанр: анимация, музыкальная комедия, семейный

IMDb: 7,1

Мун пытается спасти свой театр и придумывает гениальный, как ему кажется, план – провести большой вокальный конкурс. На сцену выходят застенчивая слониха, свинья-домохозяйка, горилла, мышь и панк-рокерша-дикобразиха.

Что говорят критики: 71% на Rotten Tomatoes. Фильм называли легким и предсказуемым, но в то же время очень жизнерадостным, с сильным актерским составом и музыкой, которая делает свое дело.

"Пой": смотреть трейлер

"Американская мечта"

Жанр: комедия, сатира, музыка

IMDb: 5,5

Вот здесь вокальное шоу окончательно выходит из-под контроля. В популярном телешоу соревнуются будущие звезды, ведущий страдает хронической любовью к себе, а приглашенным судьей финала становится президент США. Где-то между всем этим еще и возникает план покушения.

Что говорят критики: у фильма всего 39% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравилась сама идея высмеять талант-шоу, политику и одержимость славой, но сатиру называли слишком разбросанной.

"Американская мечта": смотреть трейлер

Для хорошего настроения также подойдут романтические комедии, которые добавят ярких красок в жизнь.