Для юных сердец: фильмы о подростковой любви

Подростковый возраст это такой захватывающий период, полный сильных эмоций, самопознания и первой любви. Киноиндустрия снова и снова фиксирует магию этих моментов, даря зрителям бесчисленное количество незабываемых историй о влюбленных подростках.

Кино 24 подготовило 4 фантастических фильма, которые погрузят вас в волшебный мир первой любви и романтических открытий. Поэтому приготовьте себе вкусного чая и наслаждайтесь просмотром.

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"Лето. Одноклассники. Любовь"

Главная героиня – Лола Уильямс, энергичная 16-летняя старшеклассница, которая переживает взлеты и падения подростковой жизни. Когда начинается учебный год, парень Лолы "сбрасывает бомбу" – он признается, что изменял ей в лагере с другой девушкой. Понятно, что услышать это Лоле было как гром среди ясного неба и девушка страдает от того, как мог так поступить ее любимый.

Кроме этого, подростки планируют поехать на экскурсию в Париж. Они будут иметь возможность исследовать город, пройтись по магазинам, окунуться в культуру и, конечно, окунуться в романтику. Однако поездка Лолы может оказаться под угрозой, потому что ее мама, Энн, не слишком довольна результатами ее экзаменов. К тому же личная жизнь самой Энн такая же хаотичная, как и у Лолы.

"Лето. Одноклассники. Любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ужасно красивый"

Просматривая этот фильм, вы окунетесь в ослепительный мир Нью-Йорка, где роскошь царит на шумных улицах Манхэттена. А вот кто настоящий король гламура, так это Кайл. Он состоятельный, красивый и действительно живет светской жизнью. Но могут ли материальные блага и красивая внешность действительно принести счастье, если нет любви?

Однажды одноклассница главного героя, ведьма Кендра, решает хорошенько проучить самовлюбленного парня, превратив его в ужасного монстра. С множеством шрамов и блестящей лысиной, Кайл имеет новый облик, который совершенно не похож на него предыдущего. Однако проблеск надежды, чтобы вернуть все обратно есть. Кендра пообещала это сделать, если в течение года ему удастся найти настоящую любовь в своем ужасном облике. Сможет ли Кайл справиться с вызовом и показать миру свою внутреннюю красоту? Это момент, когда пришло время ему измениться как внешне, так и изнутри.

"Ужасно красивый": смотрите онлайн трейлер фильма

"Будка поцелуев"

Эль – очаровательная и откровенная девушка, которая учится в старших классах. Как и все ее друзья, она мечтает найти свою собственную сказочную историю любви. У нее есть только друг детства, с которым она выросла, и их дружба прошла испытание временем и они все еще прекрасно ладят.

Однажды старшеклассница захотела присоединиться к веселью на праздничном мероприятии "Будка поцелуев", однако она не ожидала, что ее партнером будет не кто иной, как старший брат ее лучшего друга. Ноа – привлекательный и уверенный в себе парень, поэтому устоять перед его обаянием практически невозможно ни для одной девушки. Единственной проблемой является дружеское правило, которое запрещает ей встречаться с этим красивым юношей.

"Будка поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всем парням, которых я любила раньше"

Лара Джин не имеет мамы, а только старшую сестру и строгого отца. За плечами в столь юном возрасте у девушки 5 влюбленностей, поэтому, безусловно, она точно романтик в душе. Правда, никто из парней, к которым героиня испытывала чувства, не знает о ее отношении к ним. Она сохранила все втайне, писав только письма.

Однако однажды все те любовные послания, которые она скрывала, каким-то образом оказались в руках тех, кому они предназначались. Среди счастливчиков – школьный сердцеед Питер, известный своими успехами в команде по лакроссу. Но вот самое интересное – Питер положил глаз на лучшую подругу Лары, Джен. Чтобы получить тех, кто им дорог, Лара и Питер придумывают маленькую белую ложь – они начнут играть влюбленных...

"Всем парням, которых я любила раньше": смотрите онлайн трейлер фильма

Герои из этой подборки лент влюбляются и погружаются в круговорот незабываемых чувств, что безусловно привлекает зрителей. Уверены, и у вас останется след в памяти после просмотра этих фильмов.