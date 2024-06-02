Кіно 24 підготувало 4 фантастичні фільми, які занурять вас у чарівний світ першого кохання та романтичних відкриттів. Тож приготуйте собі смачного чаю та насолоджуйтеся переглядом.

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"Літо. Однокласники. Любов"

Головна героїня – Лола Вільямс, енергійна 16-річна старшокласниця, яка переживає злети і падіння підліткового життя. Коли починається навчальний рік, хлопець Лоли "скидає бомбу" – він зізнається, що зраджував її в таборі з іншою дівчиною. Зрозуміло, що почути це Лолі було наче грім серед ясного неба і дівчина страждає від того, як міг так вчинити її коханий.

Крім цього, підлітки планують поїхати на екскурсію до Парижу. Вони матимуть можливість дослідити місто, пройтися по магазинах, зануритися в культуру і, звісно, поринути у романтику. Однак поїздка Лоли може опинитися під загрозою, бо її мама, Енн, не надто задоволена результатами її іспитів. До того ж особисте життя самої Енн таке ж хаотичне, як і у Лоли.

"Літо. Однокласники. Любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Страшенно красивий"

Переглядаючи цей фільм, ви поринете у сліпучий світ Нью-Йорку, де розкіш панує на галасливих вулицях Мангеттена. А ось хто справжній король гламуру, так це Кайл. Він заможний, красивий і справді живе світським життям. Але чи можуть матеріальні блага та гарна зовнішність дійсно принести щастя, якщо немає кохання?

Одного разу однокласниця головного героя, відьма Кендра, вирішує добряче провчити самозакоханого парубка, перетворивши його на химерного монстра. З безліччю шрамів і блискучою лисиною, Кайл має новий вигляд, який абсолютно не схожий на нього попереднього. Однак проблиск надії, щоб повернути все назад є. Кендра пообіцяла це зробити, якщо протягом року йому вдасться знайти справжнє кохання у своєму жахливому вигляді. Чи зможе Кайл впоратися з викликом і показати світові свою внутрішню красу? Це момент, коли настав час йому змінитися як зовні, так і зсередини.

"Страшенно красивий": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будка поцілунків"

Ель – чарівна та відверта дівчина, яка навчається у старших класах. Як і всі її друзі, вона мріє знайти свою власну казкову історію кохання. У неї є лише друг дитинства, з яким вона виросла, та їхня дружба пройшла випробування часом і вони все ще чудово ладнають.

Одного разу старшокласниця захотіла приєднатися до веселощів на святковому заході "Будка поцілунків", однак вона не очікувала, що її партнером буде не хто інший, як старший брат її найкращого друга. Ноа – привабливий і впевнений у собі хлопець, тому встояти перед його чарівністю практично неможливо для жодної дівчини. Єдиною проблемою є дружнє правило, яке забороняє їй зустрічатися з цим вродливим юнаком.

"Будка поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Усім хлопцям, яких я любила раніше"

Лара Джин не має мами, а лише старшу сестру і суворого батька. За плечима у такому юному віці у дівчини 5 закоханостей, тож, безумовно, вона точно романтик у душі. Щоправда, ніхто з хлопців, до яких героїня відчувала почуття, не знає про її ставлення до них. Вона зберегла все потай, писавши лише листи.

Однак одного разу всі ті любовні послання, які вона приховувала, якимось чином опинилися в руках тих, кому вони призначалися. Серед щасливчиків – шкільний серцеїд Пітер, відомий своїми успіхами в команді з лакросу. Але ось найцікавіше – Пітер поклав око на найкращу подругу Лари, Джен. Щоб отримати тих, хто їм дорогий, Лара і Пітер придумують маленьку білу брехню – вони почнуть грати закоханих...

"Усім хлопцям, яких я любила раніше": дивіться онлайн трейлер фільму

Герої з цієї добірки стрічок закохуються та поринають у вир незабутніх почуттів, що безумовно приваблює глядачів. Впевнені, і у вас залишиться слід в пам'яті після перегляду цих фільмів.