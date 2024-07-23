Истории, которые заставляют затаить дыхание: 4 фильма о природных катастрофах

Фильмы о природных катастрофах – захватывающие и трагические одновременно. В них рассказывается о том, как люди пытаются выжить, когда происходит что-то непоправимое. Ведь мы не имеем власти над природой, поэтому не всегда выигрываем битву с ней.

Редакция Кино 24 собрала подборку фильмов о природных катастрофах. Их стоит посмотреть, если любите нелегкие сюжеты, где происходят события, заставляющие затаить дыхание.

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"Дело храбрых"

Год: 2017

2017 Жанр: экшн/триллер

В фильме рассказывается о пожарных, жизнь которых состоит не только из работы, но и из семьи. Брендон совсем недавно стал отцом дочери и решил присоединиться к этой профессии, чтобы попробовать что-то новое. Каждый день пожарные совершенствуют свои навыки, ведь имеют дело с важными задачами. Однажды в лесу происходит страшный пожар, с которым сложно справиться даже настоящим профессионалам.

"Дело храбрых": смотрите онлайн трейлер фильма

"И грянул шторм"

Год: 2016

2016 Жанр: экшн/триллер

На дворе 1952 год. Бернард Уэббер хорошо выполняет свою работу в береговой охране. Он никогда не пренебрегает правилами и инструкциями. Вскоре мужчина собирается жениться на женщине, по имени Мириам. Однако капитан не имеет возможности дать Бернарду разрешение на отдых, поскольку в море продолжается сильный шторм. Так, Веббер вместе с другими членами команды отправляется спасать экипаж нефтяного танкера. Операция оказывается очень сложной.

"И грянул шторм​​​​​​​": смотрите онлайн трейлер фильма

"Помпеи"

Год: 2014

2014 Жанр: экшн/приключения

Родители Майло – главные среди кельтских кочевников. Однажды их жестоко убил сенатор Корвус, а маленького мальчика должны были отправить в рабство. Как-то он едет в Помпеи, чтобы принять участие в гладиаторских боях. Вдруг Майло встречает Кассию и потом влюбляется в нее. Однако становится известно, что сенатор Корвис хочет, чтобы девушка стала его женой. Все планы вдруг прерывает вулкан Везувий, который несет большую угрозу.

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"Помпеи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Глубоководный горизонт"

Год: 2016

2016 Жанр: экшн/триллер

В фильме рассказывается о мужчине, по имени Майк. Он хороший семьянин, который зарабатывает на жизнь, работая на нефтяной платформе. Она называется Deepwater Horizon и расположена в Мексиканском заливе. В 2010 году там произошел неожиданный взрыв, который спровоцировал одну из самых масштабных экологических катастроф в Америке.

"Глубоководный горизонт": смотрите онлайн трейлер фильма

Искренне верим, что вы нашли что-то интересное для себя из нашей подборки фильмов. Приятного просмотра!