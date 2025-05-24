Готовимся к лету: 4 увлекательных фильма о путешествиях, от которых не оторваться

Лето у многих ассоциируется с отдыхом, спокойными днями у бассейна и мороженым. Во вселенной кино это также время для интрижек, безумных путешествий и интересных отпусков.

Кино 24 расскажет о захватывающих приключенческих фильмах, которые стоит пересмотреть накануне нового сезона. Они вдохновят на то, чтобы удачно провести летний сезон.

К слову Кино, которое пугает десятилетиями: 10 лучших фильмов ужасов всех времен

"Двое на дороге" (1967)

Марк и Джоанна, которые переживают кризис в супружеской жизни, отправляются в путешествие на французскую Ривьеру. Будучи студентом, именно там Марк впервые встретил Джоанну, хотя сначала интересовался другой девушкой. Уже в браке пара часто путешествовала по Европе, и каждый раз наталкивалась на трудности. Но на этот раз путешествие тоже приводит их к важной мысли – несмотря на все конфликты, они до сих пор любят друг друга.

"Двое на дороге": смотрите трейлер онлайн

"Маленькая мисс Счастье"

Девочка Олив Гувер родилась в необычной семье, где никто не уделяет ей достаточно внимания. С отцом-неудачником она почти не видится, мать имеет свои заботы, брат увлекся Ницше и выбрал философию молчания, а дядя-гений страдает от невзаимной любви. Но у маленькой Олив есть мечта: принять участие в конкурсе "Маленькая мисс Счастье". Поэтому семья оставляет свои проблемы, садится в фургончик и едет в Калифорнию навстречу мечтам.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите трейлер онлайн

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Уолтер Митти работает на рутинной должности менеджера в журнале. Чтобы хоть как-то разнообразить свою жизнь, главный герой убегает в мир своих фантазий, где имеет возможность переживать лучшие приключения в роли то космонавта, то путешественника. Но однажды Уолтер получает задание – найти светящегося для последней обложки своего журнала. Так он начинает познавать мир и отправляется в путешествие в Гренландию, Исландию и Гималаи.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн

"Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники"

В центре сюжета – трое братьев, которые после того, как отдалились, решили вдруг встретиться. Через год после потери отца они отправляются в Индию в духовное путешествие на борту роскошного поезда. Поездка должна была бы их сблизить и помочь найти себя, но складывается впечатление, что ссоры и даже драки преодолеть таки не удастся.

"Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники": смотрите трейлер онлайн