Кіно 24 розповість про захопливі пригодницькі фільми, які варто переглянути напередодні нового сезону. Вони надихнуть на те, щоб вдало провести літній сезон.

До слова Кіно, яке лякає десятиліттями: 10 найкращих фільмів жахів усіх часів

"Двоє в дорозі" (1967)

Марк і Джоанна, які переживають кризу в подружньому житті, вирушають у подорож на французьку Рів'єру. Бувши студентом, саме там Марк вперше зустріч Джоанну, хоч спершу цікавився іншою дівчиною. Вже у шлюбі пара часто подорожувала Європою, і щоразу натрапляла на труднощі. Але цього разу подорож теж приводить їх до важливої думки – попри всі конфлікти, вони досі кохають одне одного.

"Двоє в дорозі": дивіться трейлер онлайн

"Маленька міс Щастя"

Дівчинка Олів Гувер народилась у незвичайній сімʼї, де ніхто не приділяє їй достатньо уваги. З батьком-невдахою вона майже не бачиться, мати має свої турботи, брат захопився Ніцше та обрав філософію мовчання, а дядько-геній страждає від невзаємного кохання. Та маленька Олів має мрію: взяти участь у конкурсі "Маленька міс Щастя". Тож родина полишає свої проблеми, сідає у фургончик та їде до Каліфорнії назустріч мріям.

"Маленька міс Щастя": дивіться трейлер онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті"

Волтер Мітті працює на рутинній посаді менеджера у журналі. Щоб хоч якось урізноманітнити своє життя, головний герой втікає у світ своїх фантазій, де має можливість переживати найкращі пригоди у ролі то космонавта, то мандрівника. Та одного разу Волтер отримує завдання – віднайти світляра для останньої обкладинки свого журналу. Так він починає пізнавати світ і вирушає у подорож до Ґренландії, Ісландії та Гімалаїв.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

"Поїзд до Дарджилінгу"

У центрі сюжету – троє братів, які після того, як віддалились, вирішили раптом зустрітися. Через рік після втрати батька вони вирушають в Індію у духовну подорож на борту розкішного поїзда. Поїздка мала б їх зблизити й допомогти віднайти себе, але складається враження, що сварки й навіть бійки перебороти таки не вдасться.

"Поїзд до Дарджилінгу": дивіться трейлер онлайн