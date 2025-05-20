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10 найкращих фільмів жахів в історії

Фільми у жанрі жахів завжди займали особливе місце в історії кінематографа. Це історії, які здатні оцінити лише справжні сміливці – ті, хто полюбляє адреналін, напругу та сильні емоції. Ми зібрали для вас список стрічок, що здобули шалено високі рейтинги за час свого існування:

"Франкенштейн"

"Щось"

"Щелепи"

"Той, що виганяє диявола"

"Кабінет доктора Калігарі"

До речі, ми знайшли для вас найпопулярніший новий кримінальний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір.

"Синій слон"

"Впусти мене"

"Пастка"

"Світанок мерців"

"Пила"

Ці стрічки належать до різних епох і мають унікальні сюжетні лінії, але серед них точно знайдеться фільм, який стане вашим фаворитом.