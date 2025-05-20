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10 лучших фильмов ужасов в истории

Фильмы в жанре ужасов всегда занимали особое место в истории кинематографа. Это истории, которые способны оценить только настоящие смельчаки – те, кто любит адреналин, напряжение и сильные эмоции. Мы собрали для вас список лент, получивших безумно высокие рейтинги за время своего существования:

"Франкенштейн"

"Нечто"

"Челюсти"

"Тот, что изгоняет дьявола"

"Кабинет доктора Калигари"

Кстати, мы нашли для вас самый популярный новый криминальный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер.

"Синий слон"

"Впусти меня"

"Ловушка"

"Рассвет мертвецов"

"Пила"

Эти ленты принадлежат к разным эпохам и имеют уникальные сюжетные линии, но среди них точно найдется фильм, который станет вашим фаворитом.