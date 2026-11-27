24 Канал подготовил подборку атмосферных лент, в которой случайное знакомство перерастает в настоящую дружбу и меняет судьбы героев.

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"Зеленая книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,2

Темнокожий пианист нанимает в качестве водителя и охранника грубоватого вышибалу из Бронкса для гастрольного тура по южным штатам США. У мужчин противоположные взгляды на жизнь, разные привычки, и они происходят из совершенно непохожих социальных слоев. Однако ежедневные поездки по расистской Америке 1960-х годов заставляют их постоянно поддерживать друг друга в опасных ситуациях. За несколько недель пути вынужденные попутчики становятся близкими друзьями и помогают друг другу избавиться от давних предрассудков.

"Зеленая книга": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят картину за легкий юмор, блестящую актерскую химию между Вигго Мортенсеном и Магершалой Али и теплую эмоциональную атмосферу. В то же время критики отмечают, что фильм слишком упрощает острую тему расового неравенства и развивается по предсказуемому сценарию.

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"Самолетом, поездом, машиной" (1987)

Рейтинг IMDb: 7,6

Педантичный маркетолог стремится вовремя добраться из Нью-Йорка в Чикаго, чтобы отпраздновать День благодарения в кругу семьи. Из-за непогоды рейс отменяют, а единственным попутчиком героя становится болтливый и неуклюжий продавец колец для штор. Мужчины раздражают друг друга с первой минуты, ведь каждая их совместная попытка сдвинуться с места оборачивается новой катастрофой. Однако вынужденные приключения в пути постепенно разрушают стену вражды между героями.

"Самолетом, поездом, машиной": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают идеальный комедийный дуэт Стива Мартина и Джона Кэнди, меткие диалоги и неожиданно трогательный финал. Впрочем, часть рецензентов отмечает чрезмерную сентиментальность в конце истории.

"Арахисовый сокол" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,6

Молодой парень с синдромом Дауна сбегает из дома престарелых, чтобы осуществить заветную мечту и попасть в школу профессионального рестлинга. На пути к цели он случайно знакомится с мелким преступником, который сам скрывается от разъяренных бандитов. Сначала мужчина хочет избавиться от наивного спутника, но впоследствии соглашается проводить его до нужного места.

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"Арахисовый сокол": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят фильм за актерскую игру Зака Готтсагена и Шаи Лабафа, а также за живописные пейзажи. В то же время критики отмечают, что сюжет напоминает современную сказку и местами уходит от серьезных реалий жизни людей с инвалидностью.

А если вам нравятся черные комедии, то у нас для вас есть подборка забавных фильмов о неудачных ограблениях.