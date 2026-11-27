24 Канал підготував добірку атмосферних стрічок, де випадкове знайомство переростає у справжню дружбу та змінює долі героїв.

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популярні відео

"Зелена книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,2

Темношкірий піаніст наймає водієм та охоронцем грубуватого викидайла з Бронкса для гастрольного туру південними штатами США. Чоловіки мають протилежні погляди на життя, різні звички та походять із зовсім несхожих соціальних світів. Проте щоденні переїзди расистською Америкою 1960-х змушують їх постійно підтримувати одне одного у небезпечних ситуаціях. За кілька тижнів дороги вимушені попутники стають близькими друзями і допомагають одне одному позбутися давніх упереджень.

"Зелена книга": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять стрічку за легкий гумор, блискучу акторську хімію між Вігго Мортенсеном та Магершалою Алі й теплу емоційну атмосферу. Водночас критики зауважують, що фільм занадто спрощує гостру тему расової нерівності та розвивається за передбачуваним сценарієм.

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"Літаком, потягом та автомобілем" (1987)

Рейтинг IMDb: 7,6

Педантичний маркетолог прагне вчасно дістатися з Нью-Йорка до Чикаго, щоб відсвяткувати День подяки у колі родини. Через негоду рейс скасовують, а єдиним попутником героя стає балакучий та незграбний продавець кілець для штор. Чоловіки дратують один одного з першої хвилини, адже кожна їхня спільна спроба зрушити з місця обертається новою катастрофою. Однак вимушені пригоди в дорозі поступово руйнують стіну ворожнечі між героями.

"Літаком, потягом та автомобілем": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають ідеальний комедійний дует Стіва Мартіна та Джона Кенді, влучні діалоги та несподівано зворушливий фінал. Втім, частина рецензентів вказує на надмірну сентиментальність наприкінці історії.

"Арахісовий сокіл" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,6

Молодий хлопець із синдромом Дауна тікає з будинку для літніх людей, щоб здійснити заповітну мрію та потрапити до школи професійного реслінгу. На шляху до мети він випадково знайомиться з дрібним злочинцем, який сам переховується від розлючених бандитів. Спершу чоловік хоче позбутися наївного супутника, але згодом погоджується провести його до потрібного місця.

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"Арахісовий сокіл": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять фільм за акторську гру Зака Готтсагена та Шаї Лабафа й мальовничі пейзажі. Водночас критики зауважують, що сюжет нагадує сучасну казку і місцями уникає серйозних реалій життя людей з інвалідністю.

А якщо вам подобаються чорні комедії, то маємо для вас добірку смішних фільмів про невдалі пограбування.