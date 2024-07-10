Отличным источником мотивации, что поможет найти новые силы и вдохновение для дальнейших шагов в профессиональной жизни могут стать фильмы на эту тему. Кино 24 расскажет о нескольких кинолентах, которые не только развлекают, но и учат, как достигать целей, не сдаваться перед лицом трудностей и верить в свои возможности.

Смотрите также Не захочется ставить на паузу: 9 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить

"Леди в черном"

Год: 2018

Страна: Австралия

Рейтинг IMDb: 6.7

В центре комедии-драмы девушка Лиза, которая поступает в Сиднейский университет. На каникулах она становится помощницей в универмаге Гуда в Сиднее во время Рождественского сезона 1959 года. Девушка находит многих друзей, которые становятся для нее советчиками и консультантами в различных сферах жизни.

"Леди в черном": смотрите трейлер

"Стажер"

Год: 2015

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.1

Это легкая комедия о 70-летнем вдовце Бене Уитакере, который, несмотря на свой возраст, решает не сидеть дома без дела и становится стажером в модном интернет-магазине, которым руководит молодая и амбициозная Джулс Остин. Фильм показывает, как старшее поколение может передать свой опыт молодым, и демонстрирует, что учиться и развиваться можно в любом возрасте.

"Стажер": смотрите трейлер онлайн

"Стрингер"

Год: 2014

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.8

Напряженный триллер, рассказывающий историю Луи Блума, амбициозного и беспринципного мужчины, который открывает для себя мир криминальной журналистики. Луи начинает снимать на камеру места преступлений и аварий, продавая свои материалы новостным каналам. Но впоследствии он становится не только наблюдателем. Фильм показывает, как далеко может зайти человек в погоне за успехом и славой.

"Стрингер": смотрите трейлер онлайн

"В погоне за счастьем"

Год: 2006

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Биографическая драма, основана на реальных событиях из жизни Криса Гарднера. Фильм рассказывает о его борьбе за выживание и стремлении обеспечить лучшую жизнь для своего маленького сына. После череды неудач и безработицы, Крис получает шанс на стажировку в престижной брокерской компании, но этот путь оказывается чрезвычайно сложным.

"В погоне за счастьем": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы могут вдохновить вас на новые достижения и напомнить о важности настойчивости и веры в свои силы.