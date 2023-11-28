5 рождественских фильмов, которые стоит посмотреть уже сегодня

В Украину пришла настоящая зима, так что пора просматривать праздничные ленты. В последние годы состоялось немало премьер рождественских фильмов, которые понравятся всей семье.

Далее выбирайте ту ленту, которая нравится больше всего, усаживайтесь удобнее и наслаждайтесь атмосферой Рождества, которая уже совсем скоро будет в каждом доме!

Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

"Человек, который изобрел Рождество"

Год: 2017

Жанр: биография, драма, комедия

Рейтинг IMDb: 7.0

Если вы, равно как и мы, обожаете "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса, то этот фильм точно для вас. В центре сюжета история юного писателя, не справившегося с темной полосой профессиональных неудач. Хотя нет издателей, его предыдущие книги не нашли читателей, он не падает духом и начинает писать новый роман. Все потому, что мужчина верит – на Рождество случаются чудеса.

"Человек, который изобрел Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лютая ночка"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Год: 2022

Жанр: экшн, комедия, криминал, фэнтези, триллер

Рейтинг IMDb: 6.8

Главная героиня этого фильма на Рождество получает от родителей рацию, которой, как они убеждают, можно связаться с Санта Клаусом. Казалось бы, это должен быть лучший праздник в ее жизни, однако его омрачили грабители. Ради получения денег семью девочки взяли в заложники, поэтому она решает с помощью рации вызвать Санту, чтобы он спас их. Отзовется ли кто-нибудь на такую просьбу?

"Лютая ночка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественские хроники"

Год: 2018

Жанр: комедия, приключения, семейный, фэнтези

Рейтинг IMDb: 7.1

Брат и сестра – Тедди и Кейт Пирс хотят доказать, что Санта-Клаус существует. Втайне они пробираются у этого салазки и хотят снять на камеру сказочного героя. Дедушка, испугавшись незваных гостей, теряет управление и его транспорт разбивается. Чтобы спасти рождественскую ночь и доставить подарки детям, героям придется справиться со многими препятствиями.

"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кто в доме папа 2"

Год: 2017

Жанр: комедия, семейный

Рейтинг IMDb: 6.0

Это продолжение семейной новогодней комедии по борьбе биологического отца и отчима за любовь детей. В этой части показано, что мужчины сдружились и решают порадовать детей – всем вместе отпраздновать Рождество. В гости приезжает отец Брэда – Дон, который еще более чувствительный, чем его сын. Неожиданно для всех приезжает также отец Дасти – Курс, ненавидящий сентиментальность и пытающийся поссорить Дасти и Брэда. Каким же будет это Рождество?

"Кто в доме папа 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Санта и компания"

Год: 2017

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

Рейтинг IMDb: 7.3

Девяносто тысяч эльфов, отвечающих за подарки для детей, неожиданно болеют в канун Рождества. За несколько дней до праздника Санта Клаус срочно отправляется на Землю вместе с северными оленями, чтобы найти лекарства для больных помощников. Смогут ли эльфы вовремя приготовить и развезти подарки детям?

"Санта и компания": смотрите онлайн трейлер фильма