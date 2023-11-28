Далі обирайте ту стрічку, що подобається найбільше, вмощуйтеся зручніше та насолоджуйтеся атмосферою Різдва, яка вже зовсім скоро буде у кожній домівці!

Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

"Людина, яка винайшла Різдво"

Рік: 2017

Жанр: біографія, драма, комедія

Рейтинг IMDb: 7.0

Якщо ви, так само як і ми, обожнюєте "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса, то цей фільм точно для вас. У центрі сюжету історія юного письменника, який не може впоратися з темною смугою професійних невдач. Хоча немає видавців, його попередні книжки не знайшли читачів, він не падає духом і починає писати новий роман. Все тому, що чоловік вірить – на Різдво трапляються дива.

"Людина, яка винайшла Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Люта нічка"

Рік: 2022

Жанр: екшн, комедія, кримінал, фентезі, трилер

Рейтинг IMDb: 6.8

Головна героїня цього фільму на Різдво отримує від батьків рацію, якою, як вони переконують, можна сконтактувати з Санта Клаусом. Здавалося б, це має бути найкраще свято у її житті, однак його затьмарили грабіжники. Заради отримання грошей родину дівчинки взяли у заручники, тож вона вирішує з допомогою рації викликати Санту, щоб він урятував їх. Чи відгукнеться хтось на таке прохання?

"Люта нічка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні хроніки"

Рік: 2018

Жанр: комедія, пригоди, сімейний, фентезі

Рейтинг IMDb: 7.1

Брат і сестра – Тедді та Кейт Пірс хочуть довести, що Санта Клаус існує. Потайки вони пробираються у цього санчата та хочуть зняти на камеру казкового героя. Дідусь, злякавшись непроханих гостей, втрачає управління і його транспорт розбивається. Щоб врятувати різдвяну ніч та вчасно доставити подарунки дітям, героям доведеться впоратися з багатьма перешкодами.

"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хто в домі тато 2"

Рік: 2017

Жанр: комедія, сімейний

Рейтинг IMDb: 6.0

Це продовження сімейної новорічної комедії про боротьбу біологічного батька та вітчима за любов дітей. У цій частині показано, що чоловіки здружилися і вирішують потішити дітлахів – усім разом відсвяткувати Різдво. У гості приїжджає батько Бреда – Дон, який є ще більш чутливим, ніж його син. Несподівано для всіх приїжджає також батько Дасті – Курс, який ненавидить сентиментальність та намагається посварити Дасті та Бреда. Яким ж буде це Різдво?

"Хто в домі тато 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Санта і компанія"

Рік: 2017

Жанр: комедія, сімейний, фентезі

Рейтинг IMDb: 7.3

Дев'яносто тисяч ельфів, які відповідають за подарунки для дітей, несподівано хворіють напередодні Різдва. За кілька днів до свята Санта Клаус терміново відправляється на Землю разом з північними оленями, щоб відшукати ліки для хворих помічників. Чи зможуть ельфи вчасно приготувати та розвезти подарунки дітям?

"Санта і компанія": дивіться онлайн трейлер фільму