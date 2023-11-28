Далі обирайте ту стрічку, що подобається найбільше, вмощуйтеся зручніше та насолоджуйтеся атмосферою Різдва, яка вже зовсім скоро буде у кожній домівці!
Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись
"Людина, яка винайшла Різдво"
Рік: 2017
Жанр: біографія, драма, комедія
Рейтинг IMDb: 7.0
Якщо ви, так само як і ми, обожнюєте "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса, то цей фільм точно для вас. У центрі сюжету історія юного письменника, який не може впоратися з темною смугою професійних невдач. Хоча немає видавців, його попередні книжки не знайшли читачів, він не падає духом і починає писати новий роман. Все тому, що чоловік вірить – на Різдво трапляються дива.
"Людина, яка винайшла Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму
"Люта нічка"
Рік: 2022
Жанр: екшн, комедія, кримінал, фентезі, трилер
Рейтинг IMDb: 6.8
Головна героїня цього фільму на Різдво отримує від батьків рацію, якою, як вони переконують, можна сконтактувати з Санта Клаусом. Здавалося б, це має бути найкраще свято у її житті, однак його затьмарили грабіжники. Заради отримання грошей родину дівчинки взяли у заручники, тож вона вирішує з допомогою рації викликати Санту, щоб він урятував їх. Чи відгукнеться хтось на таке прохання?
"Люта нічка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Різдвяні хроніки"
Рік: 2018
Жанр: комедія, пригоди, сімейний, фентезі
Рейтинг IMDb: 7.1
Брат і сестра – Тедді та Кейт Пірс хочуть довести, що Санта Клаус існує. Потайки вони пробираються у цього санчата та хочуть зняти на камеру казкового героя. Дідусь, злякавшись непроханих гостей, втрачає управління і його транспорт розбивається. Щоб врятувати різдвяну ніч та вчасно доставити подарунки дітям, героям доведеться впоратися з багатьма перешкодами.
"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму
"Хто в домі тато 2"
Рік: 2017
Жанр: комедія, сімейний
Рейтинг IMDb: 6.0
Це продовження сімейної новорічної комедії про боротьбу біологічного батька та вітчима за любов дітей. У цій частині показано, що чоловіки здружилися і вирішують потішити дітлахів – усім разом відсвяткувати Різдво. У гості приїжджає батько Бреда – Дон, який є ще більш чутливим, ніж його син. Несподівано для всіх приїжджає також батько Дасті – Курс, який ненавидить сентиментальність та намагається посварити Дасті та Бреда. Яким ж буде це Різдво?
"Хто в домі тато 2": дивіться онлайн трейлер фільму
"Санта і компанія"
Рік: 2017
Жанр: комедія, сімейний, фентезі
Рейтинг IMDb: 7.3
Дев'яносто тисяч ельфів, які відповідають за подарунки для дітей, несподівано хворіють напередодні Різдва. За кілька днів до свята Санта Клаус терміново відправляється на Землю разом з північними оленями, щоб відшукати ліки для хворих помічників. Чи зможуть ельфи вчасно приготувати та розвезти подарунки дітям?
"Санта і компанія": дивіться онлайн трейлер фільму