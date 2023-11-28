Далее выбирайте ту ленту, которая нравится больше всего, усаживайтесь удобнее и наслаждайтесь атмосферой Рождества, которая уже совсем скоро будет в каждом доме!
Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться
"Человек, который изобрел Рождество"
Год: 2017
Жанр: биография, драма, комедия
Рейтинг IMDb: 7.0
Если вы, равно как и мы, обожаете "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса, то этот фильм точно для вас. В центре сюжета история юного писателя, не справившегося с темной полосой профессиональных неудач. Хотя нет издателей, его предыдущие книги не нашли читателей, он не падает духом и начинает писать новый роман. Все потому, что мужчина верит – на Рождество случаются чудеса.
"Человек, который изобрел Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Лютая ночка"
Год: 2022
Жанр: экшн, комедия, криминал, фэнтези, триллер
Рейтинг IMDb: 6.8
Главная героиня этого фильма на Рождество получает от родителей рацию, которой, как они убеждают, можно связаться с Санта Клаусом. Казалось бы, это должен быть лучший праздник в ее жизни, однако его омрачили грабители. Ради получения денег семью девочки взяли в заложники, поэтому она решает с помощью рации вызвать Санту, чтобы он спас их. Отзовется ли кто-нибудь на такую просьбу?
"Лютая ночка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождественские хроники"
Год: 2018
Жанр: комедия, приключения, семейный, фэнтези
Рейтинг IMDb: 7.1
Брат и сестра – Тедди и Кейт Пирс хотят доказать, что Санта-Клаус существует. Втайне они пробираются у этого салазки и хотят снять на камеру сказочного героя. Дедушка, испугавшись незваных гостей, теряет управление и его транспорт разбивается. Чтобы спасти рождественскую ночь и доставить подарки детям, героям придется справиться со многими препятствиями.
"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма
"Кто в доме папа 2"
Год: 2017
Жанр: комедия, семейный
Рейтинг IMDb: 6.0
Это продолжение семейной новогодней комедии по борьбе биологического отца и отчима за любовь детей. В этой части показано, что мужчины сдружились и решают порадовать детей – всем вместе отпраздновать Рождество. В гости приезжает отец Брэда – Дон, который еще более чувствительный, чем его сын. Неожиданно для всех приезжает также отец Дасти – Курс, ненавидящий сентиментальность и пытающийся поссорить Дасти и Брэда. Каким же будет это Рождество?
"Кто в доме папа 2": смотрите онлайн трейлер фильма
"Санта и компания"
Год: 2017
Жанр: комедия, семейный, фэнтези
Рейтинг IMDb: 7.3
Девяносто тысяч эльфов, отвечающих за подарки для детей, неожиданно болеют в канун Рождества. За несколько дней до праздника Санта Клаус срочно отправляется на Землю вместе с северными оленями, чтобы найти лекарства для больных помощников. Смогут ли эльфы вовремя приготовить и развезти подарки детям?
"Санта и компания": смотрите онлайн трейлер фильма